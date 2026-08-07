El peor final

Hallaron sin vida al kitesurfista que era buscado desde el jueves en la Laguna Setúbal

El cuerpo fue encontrado este viernes, poco después del mediodía, en aguas del canal de derivación sur, en la intersección con el canal de acceso, a la altura del Náutico Sur. El hallazgo puso fin al intenso operativo de búsqueda iniciado el jueves tras la desaparición del deportista.