La intensa búsqueda del kitesurfista desaparecido en aguas de la Laguna Setúbal tuvo este viernes un desenlace trágico. Poco después del mediodía, personal de la Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo en el canal de derivación sur, en la intersección con el canal de acceso, a la altura de club Náutico Sur.
Hallaron sin vida al kitesurfista que era buscado desde el jueves en la Laguna Setúbal
El cuerpo fue encontrado este viernes, poco después del mediodía, en aguas del canal de derivación sur, en la intersección con el canal de acceso, a la altura del Náutico Sur. El hallazgo puso fin al intenso operativo de búsqueda iniciado el jueves tras la desaparición del deportista.
La información fue confirmada alrededor de las 12.17 por efectivos de la fuerza federal que participaban del operativo montado desde las primeras horas del jueves, cuando se perdió todo contacto con el deportista mientras navegaba en la laguna.
Horas de intensa búsqueda
El hallazgo puso fin a un amplio despliegue de rastrillajes que se desarrolló durante casi dos jornadas. Desde el momento de la desaparición trabajaron embarcaciones de Prefectura Naval, buzos especializados y personal de distintas áreas de emergencia, que recorrieron sectores de la Laguna Setúbal y los canales vinculados al sistema hídrico.
Las tareas se reanudaron a primera hora de este viernes, concentrándose especialmente en la zona hacia donde podían haber derivado tanto el deportista como su equipo, de acuerdo con las condiciones del viento y la corriente.
El hallazgo en el canal de derivación sur
Fue en ese contexto que, cerca de las 12.17, un oficial auxiliar de Prefectura Naval Argentina, informó el hallazgo del cuerpo en el canal de derivación sur, en la intersección con el canal de acceso.
El lugar se encuentra a la altura del Náutico Sur, donde inmediatamente se preservó la escena mientras se iniciaban las actuaciones judiciales de rigor y las diligencias para la identificación formal y posterior entrega del cuerpo a sus familiares.
La investigación quedó ahora orientada a establecer con precisión la mecánica del hecho, aunque todo indica que se trata del trágico desenlace de la desaparición que había motivado el amplio operativo de búsqueda.
Luto en la comunidad náutica
La desaparición del kitesurfista había generado una profunda preocupación entre familiares, amigos y la comunidad vinculada a los deportes náuticos de la ciudad. Durante toda la jornada del jueves y la mañana de este viernes se sucedieron los rastrillajes por agua y por superficie, con la esperanza de encontrarlo con vida.
Sin embargo, el hallazgo realizado este mediodía confirmó el peor escenario y puso punto final a una búsqueda que mantuvo en vilo a Santa Fe.
En las próximas horas se aguardarán las conclusiones de las actuaciones judiciales y los informes periciales correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.