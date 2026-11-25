El juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, continuó este miércoles con los alegatos de su defensa, que solicitó que la joven sea juzgada por el delito de homicidio culposo. El planteo se realizó luego de que la Fiscalía pidiera 10 años de prisión y la querella reclamara una condena de 11 años.
Caso La Toretto: la defensa pidió que sea condenada por homicidio culposo
La acusada reconoció una conducción imprudente, mientras su abogado sostuvo que no tuvo intención de matar a Walter Armand y pidió una pena de entre 2 y 5 años de prisión.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata, el abogado defensor Flavio Gliemmo sostuvo que la víctima, Walter Armand, fue la principal persona afectada por el hecho, aunque también se refirió a la situación de su representada.
“Sin dudas la víctima principal es Walter Armand, Felicitas es la segunda”, expresó el letrado durante sus conclusiones.
Condena por homicidio culposo
En sus alegatos, la defensa solicitó que se aplique el artículo 84 bis del Código Penal, correspondiente al delito de homicidio culposo.
A la salida de los tribunales, Gliemmo manifestó que se encuentran “muy optimistas” respecto de la posibilidad de que los jueces resuelvan en ese sentido. Además, señaló que la figura contempla una pena de entre dos y cinco años de prisión, junto con una inhabilitación para conducir de entre cinco y diez años.
El abogado afirmó que Alvite reconoce haber cometido un error y haber conducido de manera imprudente y antirreglamentaria, aunque remarcó que, según la postura de la defensa, no tuvo intención de provocar la muerte de Armand ni despreció su vida.
La reacción de la familia de Walter Armand
Milton Armand, hermano de Walter, cuestionó la exposición de la defensa y expresó su malestar por la forma en que se presentó la situación de la acusada.
“Lo que escuchamos es como que ella es una señorita que salió solamente a pasear por el centro”, manifestó ante la prensa.
El hermano de la víctima también sostuvo que, durante los alegatos, se dejó de lado la conducta que habría tenido Alvite al momento del hecho.
“Si bien lo esperamos hace mucho tiempo, es difícil porque hablan de mi hermano y hacen creer que no hizo nada, que no cruzó seis semáforos en rojo a alta velocidad, ni que mató a una persona”, expresó.
Qué pidieron la Fiscalía y la querella
Los alegatos de la Fiscalía y de la querella se desarrollaron el martes. La audiencia comenzó cerca de las 9, con la exposición del fiscal Martín Chiorazzi, quien solicitó una pena de 10 años de prisión para Alvite por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
Luego de un receso, fue el turno de los representantes del particular damnificado, los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.
La querella pidió una condena de 11 años de prisión por el mismo delito, además de la inhabilitación para conducir. También solicitó que, en caso de que los jueces le concedan la prisión domiciliaria, se disponga la utilización de una tobillera electrónica.
De esta manera, las partes expusieron sus distintas posiciones ante el tribunal, que deberá determinar la calificación legal del hecho y la eventual responsabilidad penal de la acusada.