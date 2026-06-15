Un presunto enfrentamiento armado entre bandas dejó como saldo a una mujer en estado crítico, a un hombre herido y a uno de los supuestos atacantes bajo atención médica tras recibir impactos de bala.
Dos heridos en la tarde del feriado en el oeste de la ciudad
El episodio ocurrió en la intersección de Juan Díaz de Solís y Pedro de Vega. Una mujer recibió un impacto de bala en el abdomen y su estado es grave. Uno de los supuestos autores de los disparos también resultó herido y fue trasladado en un patrullero.
El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Juan Díaz de Solís y Pedro de Vega, en la ciudad de Santa Fe. Según las primeras informaciones policiales, un hombre y una mujer se encontraban sentados en la vereda en esa esquina cuando quedaron atrapados en medio de una intensa balacera protagonizada por dos facciones delictivas de la zona.
Como consecuencia de los disparos, la mujer sufrió una herida de arma de fuego en la zona del abdomen.
Ante la gravedad de su cuadro, fue asistida de urgencia y trasladada a un centro de salud, donde ingresó en estado reservado. Por su parte, el hombre que la acompañaba también presentó lesiones por perdigones o impactos de bala, requiriendo la asistencia del personal del Servicio de Emergencias 107.
Un detenido herido
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la balacera no fue un ataque unidireccional, sino un intercambio de disparos. En ese contexto, uno de los presuntos autores de los disparos iniciales también fue alcanzado por los proyectiles durante la confrontación.
Debido a la urgencia del caso y a la gravedad de las lesiones que presentaba el sospechoso, los efectivos policiales actuantes decidieron trasladarlo de inmediato en la caja de un patrullero hacia el efector público más cercano para su debida atención médica, quedando bajo custodia policial.
En el lugar del hecho trabajó personal de la Unidad Regional I y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes procedieron al resguardo de la escena, el levantamiento de vainas servidas y la búsqueda de testigos.
La investigación se encuentra en pleno desarrollo bajo la dirección del Ministerio Público de la Acusación para determinar la mecánica del enfrentamiento e identificar al resto de los involucrados.