Santa Fe capital

Dos heridos en la tarde del feriado en el oeste de la ciudad

El episodio ocurrió en la intersección de Juan Díaz de Solís y Pedro de Vega. Una mujer recibió un impacto de bala en el abdomen y su estado es grave. Uno de los supuestos autores de los disparos también resultó herido y fue trasladado en un patrullero.