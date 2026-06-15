#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Santa Fe capital

Dos heridos en la tarde del feriado en el oeste de la ciudad

El episodio ocurrió en la intersección de Juan Díaz de Solís y Pedro de Vega. Una mujer recibió un impacto de bala en el abdomen y su estado es grave. Uno de los supuestos autores de los disparos también resultó herido y fue trasladado en un patrullero.

Dos heridos en la tarde del feriado en el oeste de la ciudad.Dos heridos en la tarde del feriado en el oeste de la ciudad.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un presunto enfrentamiento armado entre bandas dejó como saldo a una mujer en estado crítico, a un hombre herido y a uno de los supuestos atacantes bajo atención médica tras recibir impactos de bala.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Juan Díaz de Solís y Pedro de Vega, en la ciudad de Santa Fe. Según las primeras informaciones policiales, un hombre y una mujer se encontraban sentados en la vereda en esa esquina cuando quedaron atrapados en medio de una intensa balacera protagonizada por dos facciones delictivas de la zona.

Como consecuencia de los disparos, la mujer sufrió una herida de arma de fuego en la zona del abdomen.

Ante la gravedad de su cuadro, fue asistida de urgencia y trasladada a un centro de salud, donde ingresó en estado reservado. Por su parte, el hombre que la acompañaba también presentó lesiones por perdigones o impactos de bala, requiriendo la asistencia del personal del Servicio de Emergencias 107.

Mirá tambiénInvestigan la muerte de un padre y sus dos hijos en el sur de Santa Fe

Un detenido herido

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la balacera no fue un ataque unidireccional, sino un intercambio de disparos. En ese contexto, uno de los presuntos autores de los disparos iniciales también fue alcanzado por los proyectiles durante la confrontación.

Debido a la urgencia del caso y a la gravedad de las lesiones que presentaba el sospechoso, los efectivos policiales actuantes decidieron trasladarlo de inmediato en la caja de un patrullero hacia el efector público más cercano para su debida atención médica, quedando bajo custodia policial.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Unidad Regional I y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes procedieron al resguardo de la escena, el levantamiento de vainas servidas y la búsqueda de testigos.

La investigación se encuentra en pleno desarrollo bajo la dirección del Ministerio Público de la Acusación para determinar la mecánica del enfrentamiento e identificar al resto de los involucrados.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe
Santa Fe violenta
Inseguridad en Santa Fe
PDI
MPA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro