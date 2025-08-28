Balazos, palos, piedras y tres policías lesionados; el saldo de una noche de furia en barrio Coronel Dorrego

Pasada la medianoche del miércoles, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un individuo armado en la zona de Azcuénaga y Güemes, en barrio Coronel Dorrego. Hacia allí se dirigieron varias patrullas, que al llegar iniciaron un chequeo de personas sospechosas.
En ese momento, la tensión escaló: un nutrido grupo de vecinos apareció en el lugar y comenzó a increpar a los uniformados. Lo que empezó con gritos terminó en una lluvia de palos y piedras, obligando a los policías a repeler la agresión con disparos de escopeta cargadas con municiones AT (anti-tumulto).
Varios patrulleros dañados y tres policías heridos; el saldo de los incidentes.
Policías heridos y patrulleros destrozados
El saldo de la batalla callejera fue inmediato: tres efectivos lesionados y tres patrulleros dañados (internos 12.302, 12.303 y 12.304).
Además, un móvil que acudía en apoyo terminó estrellado contra el frente de una vivienda en Javier de la Rosa y Lavalle, sumando más caos a la madrugada.
Un menor de 16 años fue trasladado detenido a sede policial.
Un detenido
En medio del tumulto, los efectivos lograron la aprehensión de un adolescente de 16 años, domiciliado en la zona de los incidentes, quien fue sorprendido arrojando piedras contra los uniformados y las unidades policiales.
El hecho quedó caratulado como "Atentado y Resistencia a la Autoridad".
Un vecino que presenció lo ocurrido compartió un duro diagnóstico sobre la situación en barrio Coronel Dorrego:
"El gran problema acá es la droga. Yo consumo hace dos años y nunca tuve que salir del barrio para conseguirla. Tenés dos o tres vendedores por cuadra. Eso arrastra a los chicos, los lleva al delito. A los 15 o 16 ya están metidos. El que consume y no trabaja necesita 40 o 50 mil pesos al día y eso lo lleva a robar".
El mismo vecino agregó: "No podés dejar una planta, una manguera o un pájaro porque te lo llevan. Hay mucha gente perdida en la droga, y muy joven. La marihuana casi no se ve, lo que entra es cocaína. Es imposible salir adelante teniendo todo tan cerca", sentenció.
