Juicio histórico: el papá de "Lato" celebró la condena a perpetua

“Tratamos de buscar la justicia y gracias a Dios la hemos encontrado”. Con esa frase, Leonardo Leandro, papá de Lautaro, sintetizó el sentimiento que embarga a su familia tras el veredicto histórico en el primer juicio por jurado realizado en Santa Fe.
Recordó que el asesinato ocurrió hace casi tres años. “Fue algo trágico, muy malo. Desde entonces nuestra familia sufrió mucho, y además estaba la incertidumbre de pensar que esta bestia podía quedar libre y seguir haciendo daño”.
El jurado popular declaró culpable al acusado y el tribunal dictó cadena perpetua, una decisión que marca un precedente en la Justicia santafesina.
Carrizo recibió condena a prisión perpetua en el primer juicio por jurados en Santa Fe. Foto Manuel Fabatia
“Una caricia al alma”
Con la voz entrecortada, Leandro expresó lo que significa la condena. “Es cierto que nuestro hijo no lo vamos a tener más. No lo podremos abrazar, no vamos a estar en un cumpleaños, una Navidad, una fiesta con él. Nuestra casa nunca será la misma. Pero al menos tenemos paz: esa bestia no hará más daño ni hará sufrir a otras familias”.
Definió la sentencia como “una caricia al alma” y un fallo ejemplificador. “Creo que la ciudadanía de Santa Fe hoy tiene un horizonte de esperanza de que se empiece a hacer justicia. Sabemos que hay muchos casos similares al de nuestro querido hijo, y este veredicto marca un camino”.
Carrizo recibió condena a prisión perpetua en el primer juicio por jurados en Santa Fe. Foto Manuel Fabatia
Homenajes y amenazas
El papá de Lautaro recordó que durante la espera del juicio recibieron amenazas del condenado. “Nosotros decidimos homenajear a nuestro hijo con jornadas culturales, porque a él le gustaba mucho la cultura. Cada 19, fecha de su fallecimiento, organizábamos actividades en el barrio: festejos del Día del Niño, cortes de pelo, meriendas, maquillaje artístico, almuerzos”.
“Subíamos las fotos a las redes, y desde allí él se burlaba de nosotros y nos amenazaba. No solo se llevó la vida de un ser hermoso como mi hijo, sino que también amedrentaba a mis otros hijos y a mi esposa. Todo eso lo sufrimos durante años, mientras esperábamos justicia”.
Incluso en el juicio, relató que el acusado mantuvo una actitud burlona. “Tuvo la posibilidad de pedir perdón antes de la sentencia, pero nunca lo hizo. Al contrario, cada vez que nos miraba sonreía. No mostraba arrepentimiento. Nunca pensó que la justicia iba a fallar de esta manera”.
La familia de Lautaro reclamó en marchas justicia.
Justicia, no venganza
Leandro dejó en claro que su familia nunca buscó revancha. “Nosotros no vinimos en busca de venganza ni con bronca. Vinimos simplemente a pedir justicia, y nos vamos sabiendo que la obtuvimos”.
“Agradezco y felicito a quienes hoy tuvieron la responsabilidad de impartir justicia en el caso de nuestro querido hijo. Esta sentencia trae algo de paz y consuelo al alma, y marca que en Santa Fe se empieza a hacer justicia”.
Finalmente, dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron en el proceso: “Un abrazo de corazón y a disposición, como siempre. Gracias por estar atentos a lo que nos pasó. Este camino fue muy duro, pero hoy sabemos que no fue en vano”.
