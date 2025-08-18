Nuevas derivaciones

Orso concedió el recurso y la causa Di Benedetto llega a la Corte

El juez de Cámara habilitó el planteo de la fiscal Mayra Vuletic contra su fallo que declaró la prescripción de la “Megaestafa Inmobiliaria 2”. Ahora será la Corte santafesina la que defina los pasos a seguir.