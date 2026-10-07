Un hombre y una mujer de 48 años fueron aprehendidos en las últimas horas en el marco de una causa por amenazas calificadas cometidas en la ciudad de Santo Tomé.
Una pareja amenazó a un vecino para usurpar su casa y fue arrestada por la PDI
El incidente investigado ocurrió en la ciudad de Santo Tomé, el pasado feriado 9 de julio. Los sospechosos son un hombre y una mujer, ambos de 48 años.
Las detenciones se concretaron tras un allanamiento llevado a cabo en Sauce Viejo por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
El hecho investigado se remonta al pasado 9 de julio. Según consta en la denuncia de la víctima, la pareja se presentó en su domicilio de Santo Tomé y, amedrentándolo con un arma de fuego, le exigió que abandonara la vivienda.
A partir de la denuncia, la Sección Delitos Especiales de la PDI inició una serie de tareas de inteligencia que permitieron identificar a los sospechosos y ubicar su residencia actual en la vecina localidad de Sauce Viejo.
Allanamiento
Con el mandato judicial correspondiente, los efectivos —con la colaboración del Grupo de Operaciones Escpeciales de la Unidad Regional I— irrumpieron en la finca señalada.
En el lugar fueron arrestados F. M. C. y J. V. C., ambos de 48 años.
Durante el operativo, el personal policial incautó una motocicleta y prendas de vestir que coinciden con las descripciones aportadas por el denunciante sobre el día del ataque.
Tanto los detenidos como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.