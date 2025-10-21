PDI Santa Fe participó de la Primera
Conferencia Federal de Policía Científica
Especialistas de la fuerza provincial compartieron experiencias y firmaron acuerdos de cooperación con pares de todo el país. Se presentaron avances en ADN, inteligencia artificial y perfiles criminales.
Primera Conferencia Federal de Policía Científica. Foto: Gentileza
Durante el fin de semana, personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) participó de la Primera Conferencia Federal de Policía Científica, un encuentro histórico que reunió a peritos, investigadores y especialistas de fuerzas policiales de todo el país.
El evento se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, bajo la organización de la Dirección General de Policía Científica de la Policía de Entre Ríos.
Ciencia forense y cooperación federal
El Director de Policía a cargo de la Dirección de Criminalística de la PDI, Luis Hernández, explicó a El Litoral que la delegación santafesina estuvo integrada por representantes de las cinco regiones de Criminalística de la provincia, quienes participaron en distintas áreas temáticas del congreso.
Director de Policía a cargo de la
Dirección de Criminalística de PDI, Luis Hernández. Foto: Gentileza
“Hubo capacitaciones en Balística, Toxicología, Identificación biométrica, Informática forense, Accidentología vial y Criminología, entre otras. Cada una de ellas tiene una aplicación directa en nuestro trabajo cotidiano”, detalló Hernández.
El funcionario, que fue uno de los expositores en la conferencia, destacó además que se presentaron equipamientos recientemente incorporados a los laboratorios de Criminalística de Santa Fe, lo que permitirá mejorar las pericias y la calidad de los informes técnicos.
Tecnología, ADN y perfiles criminales
Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue la incorporación de contenidos vinculados con la inteligencia artificial, el análisis digital de evidencia y la genética forense.
“Nos nutrimos de los avances más recientes en materia de ADN y biometría forense, además de protocolos sobre el uso de inteligencia artificial aplicada a la investigación criminal”, precisó Hernández.
El funcionario también adelantó que Santa Fe pondrá en marcha un área especializada en perfiles criminales, bajo la órbita de la PDI. “Es uno de los desafíos más importantes que tenemos: fortalecer la sección de análisis criminal para anticipar conductas y comprender patrones delictivos”, subrayó.
Trabajo en red entre provincias
Durante la conferencia se avanzó en la unificación de protocolos nacionales de actuación en materia de policía científica, para garantizar criterios comunes en la preservación de la escena, cadena de custodia y aseguramiento de pruebas digitales.
Primera Conferencia Federal de Policía Científica. Foto: Gentileza
Además, se firmaron acuerdos de colaboración mutua entre laboratorios provinciales. “Hay jurisdicciones que cuentan con tecnología que otras no poseen. Santa Fe podrá asistir a esas provincias, y viceversa, mediante un sistema de cooperación técnica y de formación”, explicó el jefe de PDI.
Fuerzas federales
El encuentro también contó con la participación de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía Federal Argentina, cuyas áreas forenses expusieron experiencias y metodologías de trabajo en hechos complejos.
“Fue muy enriquecedor compartir saberes con otras fuerzas y establecer canales de cooperación directa”, aseguró Hernández, quien valoró el clima de camaradería y el intercambio técnico que se generó entre los distintos cuerpos especializados.
Santa Fe, a la vanguardia en ciencia forense
La PDI regresa de la conferencia con nuevos conocimientos, contactos estratégicos y una agenda de cooperación federal que se mantendrá activa durante el próximo año.
“Este tipo de encuentros nos permite repensar prácticas, mejorar procedimientos y fortalecer la investigación criminal en toda la provincia. El objetivo es claro: que la ciencia forense siga siendo una herramienta clave al servicio de la Justicia y de la sociedad”, concluyó Hernández.
