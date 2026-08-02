La fiscal María Rosario Haeffeli informó que solicitará una condena a 14 años de prisión para un hombre al que se investiga por abusos sexuales cometidos en perjuicio de una niña de su entorno familiar en Santa Rosa de Calchines (departamento Garay). El acusado tiene 42 años y sus iniciales son JHR.
Pedirán 14 años de prisión a un hombre por abusar de una niña de su entorno familiar
La Fiscalía sostuvo la acusación durante la audiencia preliminar y solicitó una condena de 14 años de cárcel para un hombre de 42 años, investigado por dos hechos de abuso sexual cometidos contra la hija de su entonces pareja. El expediente quedó encaminado hacia el juicio oral.
Haeffeli dio a conocer la pena pretendida en el marco de la audiencia preliminar, la cual se desarrolló ante el juez Octavio Silva en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Abusos
La fiscal indicó que “el acusado abusó sexualmente de la víctima en dos oportunidades”, y explicitó que “el primer hecho fue en la época en la que ella transitaba su escolarización primaria, en una fecha estimada entre 2017 y 2018; y el segundo ilícito, en 2024, durante su adolescencia”.
Asimismo, Haeffeli detalló que “el hombre investigado tenía una relación con la madre de la víctima y cometió los ilícitos en una casa en la que convivía el grupo familiar”. En tal sentido, aclaró que “aprovechó diferentes ocasiones en las que se quedaron a solas en el domicilio y él estaba a cargo de cuidar a la hija de su pareja”.
Calificación penal
El hombre de iniciales JHR está acusado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la convivencia y la guarda).
Tras haber admitido la acusación, el juez Silva deberá dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio, para que se pueda avanzar en la realización del debate oral.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) tendrá que sortear el tribunal que intervendrá en el juicio y fijar una fecha para que se lleve adelante.