Ocurrió en Santa Rosa de Calchines

Pedirán 14 años de prisión a un hombre por abusar de una niña de su entorno familiar

La Fiscalía sostuvo la acusación durante la audiencia preliminar y solicitó una condena de 14 años de cárcel para un hombre de 42 años, investigado por dos hechos de abuso sexual cometidos contra la hija de su entonces pareja. El expediente quedó encaminado hacia el juicio oral.