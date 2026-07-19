La Justicia provincial ordenó el pasado viernes la prisión preventiva para un hombre de 39 años, acusado de producir y distribuir material de abuso sexual en las infancias desde una vivienda ubicada en la ciudad de Santa Fe.
Quedó preso un hombre acusado de producir y distribuir videos de abuso sexual infantil
Tiene 39 años y fue detenido tras un allanamiento en una vivienda de calle Saavedra al 2000, donde la Fiscalía secuestró dispositivos electrónicos y objetos que aparecen en las filmaciones investigadas. La causa se inició por la denuncia de una persona que recibió el material a través de WhatsApp.
La medida cautelar para Jonatan Iván Ricart fue resuelta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Martín Torres, a pedido de la fiscal Natalia Giordano, quien encabeza la investigación.
Durante la audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial, el magistrado dio por acreditada, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso, la atribución delictiva formulada por el Ministerio Público de la Acusación.
Además, consideró que la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo y la persistencia de riesgos procesales justificaban mantener al imputado privado de su libertad.
La denuncia que inició la causa
Según expuso la fiscal Giordano, la investigación tuvo su origen en la denuncia presentada por una persona que recibió, a través de WhatsApp, archivos audiovisuales con contenido de abuso sexual infantil.
A partir de esa presentación se desarrollaron distintas tareas investigativas que permitieron identificar al presunto responsable de la producción y distribución del material, reconstruir el circuito de envío de los videos y solicitar una orden de allanamiento.
La representante del MPA sostuvo que existen evidencias de que el imputado compartió los registros audiovisuales mediante la aplicación de mensajería, circunstancia que resultó determinante para el avance de la pesquisa.
Allanamiento y secuestros
Ricart, que cuenta con la asistencia del Ministerio Público de la Defensa, fue detenido durante un allanamiento realizado el viernes 10 de julio en una vivienda de calle Saavedra al 2000, en la ciudad de Santa Fe.
Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes, además de distintos elementos que aparecen en los videos investigados.
De acuerdo con la Fiscalía, esos objetos permitieron corroborar que el material audiovisual fue producido en el interior de esa vivienda, fortaleciendo la hipótesis acusatoria.
Los hechos atribuidos
La atribución delictiva presentada por la fiscal Giordano sostiene que el imputado produjo videos con contenido sexual en los que aparecen personas menores de edad.
En uno de los casos, la Fiscalía le atribuyó haber filmado un abuso sexual cometido por él mismo contra una de las víctimas. Además, se le reprocha haber conservado ese material y haberlo distribuido posteriormente a terceros mediante WhatsApp.
En función de esos hechos, el hombre es investigado como autor de los delitos de abuso sexual y de tenencia, producción y distribución de representaciones de personas menores de 18 años dedicadas a actividades sexuales.
La investigación continúa con la realización de nuevas pericias sobre los dispositivos secuestrados y otras medidas probatorias orientadas a determinar el alcance de las maniobras atribuidas al imputado.