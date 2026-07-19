Tribunales de Santa Fe

Quedó preso un hombre acusado de producir y distribuir videos de abuso sexual infantil

Tiene 39 años y fue detenido tras un allanamiento en una vivienda de calle Saavedra al 2000, donde la Fiscalía secuestró dispositivos electrónicos y objetos que aparecen en las filmaciones investigadas. La causa se inició por la denuncia de una persona que recibió el material a través de WhatsApp.