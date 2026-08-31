En menos de dos semanas

Quinto robo en una escuela de barrio Santa Rosa de Lima

La escuela de calle Mendoza al 4300, en barrio Santa Rosa de Lima, volvió a ser blanco de delincuentes y ya suma cinco robos en apenas dos semanas. Esta vez los daños y el ingreso alcanzaron también a la primaria y la secundaria, mientras las familias reclaman respuestas y aseguran que la reiteración de los hechos afecta directamente a los chicos.