Un hombre de 30 años debió ser rescatado durante la mañana del martes luego de caer al interior de un pozo de aproximadamente siete metros de profundidad, en inmediaciones de Bulevar Pellegrini y 9 de Julio, en la ciudad de Santa Fe.
Rescatan a un hombre que cayó a un pozo de unos siete metros de profundidad
Un hombre de 30 años fue encontrado lesionado en el interior de un pozo de aproximadamente dos metros por dos y siete metros de profundidad, en Bulevar Pellegrini y 9 de Julio. Bomberos Zapadores montaron un operativo especial con trípode y sistema polipasto para inmovilizarlo y extraerlo de manera segura. Luego fue trasladado al Hospital Cullen.
El episodio demandó un importante despliegue de Bomberos Zapadores, personal policial y una ambulancia del SIES 107. La víctima, identificada como J., presentaba diversas lesiones y no estaba en condiciones de salir por sus propios medios.
El aviso ingresó a las 9.36 y poco después una dotación del Cuartel Santa Fe, dependiente de la Agrupación Bomberos Zapadores Santa Fe, llegó hasta el lugar.
Al inspeccionar la escena, los bomberos constataron que el hombre se encontraba en el interior de una estructura de aproximadamente dos metros por dos metros y con una profundidad estimada en siete metros.
Ante la situación, los rescatistas debieron preparar un sistema especial para poder ingresar y extraerlo sin agravar las lesiones que presentaba.
Operativo de magnitud
El procedimiento requirió la utilización de un trípode y un sistema polipasto, elementos que permitieron realizar la extracción desde el interior del pozo.
Antes de iniciar la maniobra, los bomberos inmovilizaron a la víctima mediante las correspondientes técnicas de estricación. El objetivo fue asegurar su cuerpo y reducir al mínimo los riesgos durante el ascenso.
Finalmente, el hombre pudo ser retirado de manera segura del pozo y quedó a disposición de los profesionales de la salud que aguardaban en el exterior.
Traslado al hospital
Personal del Sies 107 realizó una primera evaluación y controló sus signos vitales. Debido a las lesiones sufridas, se dispuso su traslado en una unidad sanitaria hasta el Hospital José María Cullen, donde quedó bajo atención médica.
En el lugar también trabajó personal de la Sección Caballería de la Unidad Regional I, que intervino en las tareas desarrolladas a partir de la emergencia. El operativo concluyó alrededor de las 10.36, una hora después de iniciado el procedimiento.
Por el momento, la información suministrada por Bomberos no precisa las circunstancias en las que el hombre terminó dentro del pozo ni las características de la actividad que se desarrollaba en ese sector. Esos aspectos deberán establecerse a partir de las actuaciones correspondientes.