En bulevar Pellegrini y 9 de Julio

Rescatan a un hombre que cayó a un pozo de unos siete metros de profundidad

Un hombre de 30 años fue encontrado lesionado en el interior de un pozo de aproximadamente dos metros por dos y siete metros de profundidad, en Bulevar Pellegrini y 9 de Julio. Bomberos Zapadores montaron un operativo especial con trípode y sistema polipasto para inmovilizarlo y extraerlo de manera segura. Luego fue trasladado al Hospital Cullen.