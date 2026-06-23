Bomberos de Santa Fe

Rescataron a una mujer atrapada dentro de un automóvil caído en una zanja

El incidente ocurrió durante la noche del lunes en la esquina de La Pampa y Azopardo. La víctima, de 59 años, no podía movilizarse ni salir por sus propios medios, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos para concretar una extracción segura desde el interior del vehículo.