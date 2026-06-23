Una mujer de 59 años debió ser rescatada por bomberos luego de que el automóvil en el que viajaba terminara dentro de una zanja tras un accidente ocurrido durante la noche del lunes en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Rescataron a una mujer atrapada dentro de un automóvil caído en una zanja
El incidente ocurrió durante la noche del lunes en la esquina de La Pampa y Azopardo. La víctima, de 59 años, no podía movilizarse ni salir por sus propios medios, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos para concretar una extracción segura desde el interior del vehículo.
El episodio se registró alrededor de las 22.30 en la intersección de La Pampa y Azopardo, donde por circunstancias que se tratan de determinar, un vehículo Ford Escort finalizó su recorrido fuera de la calzada.
Tras recibir el aviso de emergencia, una dotación del Cuartel Zona Norte de la Agrupación Bomberos Zapadores se dirigió al lugar a bordo del móvil de rescate correspondiente.
Al arribar, los servidores públicos constataron que dentro del automóvil permanecía una mujer de 59 años, identificada como C.F., quien se encontraba ubicada en el asiento del acompañante. Según se indicó, la víctima presentaba dificultades para movilizarse y no podía abandonar el habitáculo por sus propios medios.
Protocolo de seguridad
Ante esa situación, los bomberos implementaron el protocolo de seguridad correspondiente. Como primera medida procedieron a desconectar la batería del vehículo para minimizar cualquier riesgo derivado de una eventual falla eléctrica o principio de incendio.
Posteriormente, y tras evaluar las condiciones del rodado y de la víctima, realizaron las maniobras necesarias para concretar una extracción segura. Finalmente, la mujer fue retirada por la puerta del conductor, completándose el rescate sin mayores inconvenientes.
En el lugar también se encontraba el propietario del automóvil, identificado como P.M., esposo de la mujer asistida.
Asistencia a los damnificados
Por su parte, efectivos policiales que acudieron en apoyo permanecieron en la escena coordinando las actuaciones de rigor y brindando asistencia a los damnificados.
Una vez finalizadas las tareas de emergencia, los uniformados quedaron a cargo del procedimiento y acompañaron a la pareja hasta su domicilio.