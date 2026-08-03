Inseguridad en Santa Fe

Robo en un jardín de infantes de barrio Yapeyú: se llevaron una antena de Wi-Fi y materiales de una obra en construcción

El hecho fue descubierto al comenzar la jornada en el Jardín N° 210 "Muttis", donde personal advirtió la faltante de una antena de Wi-Fi y de elementos pertenecientes a una obra de ampliación. La investigación apunta a establecer cómo ingresaron los autores.