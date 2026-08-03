Un nuevo hecho de inseguridad tuvo como blanco a un establecimiento educativo de la ciudad de Santa Fe. Durante las primeras horas del lunes, autoridades de un jardín de infantes ubicado en el extremo noroeste de la capital provincial advirtieron el faltante de distintos elementos y dieron aviso a la Policía.
Robo en un jardín de infantes de barrio Yapeyú: se llevaron una antena de Wi-Fi y materiales de una obra en construcción
El hecho fue descubierto al comenzar la jornada en el Jardín N° 210 "Muttis", donde personal advirtió la faltante de una antena de Wi-Fi y de elementos pertenecientes a una obra de ampliación. La investigación apunta a establecer cómo ingresaron los autores.
El episodio se registró en el Jardín de Infantes N° 210 "Muttis", situado sobre avenida Teniente Loza al 7500, donde personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado alrededor de las 7 tras un llamado ingresado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre un robo consumado.
Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 45 años, quien se desempeña en el establecimiento y explicó que una de las porteras detectó, al iniciar la jornada laboral, la faltante de la antena que proveía el servicio de Wi-Fi del edificio. Sin embargo, al recorrer el predio surgió un nuevo dato que amplió la dimensión del ilícito.
Trabajadores que se encuentran ejecutando tareas de ampliación y construcción dentro del jardín advirtieron que también habían desaparecido partes de la estructura metálica destinada al techo de la obra en ejecución, aunque al momento de la intervención policial no fue posible establecer con precisión la cantidad de elementos sustraídos.
Ingreso por el sector de la construcción
De acuerdo con las primeras averiguaciones, no se observaron puertas violentadas ni candados dañados en los accesos principales del inmueble, por lo que la principal hipótesis es que el o los autores hayan ingresado aprovechando el sector donde actualmente se desarrolla la obra de ampliación.
Otro dato que complica la investigación es que el establecimiento no cuenta con cámaras de videovigilancia, lo que limita la obtención de imágenes que permitan reconstruir los movimientos de los responsables.
Investigación en marcha
Tras constatar lo sucedido, el personal policial realizó las actuaciones de rigor y dio intervención a la Justicia para avanzar con la investigación tendiente a identificar a los autores del robo y determinar el valor total de los elementos sustraídos.
Por el momento no se informó sobre personas demoradas ni testigos que hayan aportado datos relevantes para el esclarecimiento del hecho.