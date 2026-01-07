Golpe al microtráfico

Secuestro de drogas, dinero y armas blancas en barrio Coronel Dorrego

La PDI realizó tres allanamientos en Coronel Dorrego y formó causa a cinco personas por tenencia de estupefacientes. La investigación fue dirigida por el fiscal Estanislao Giavedoni en el marco de la Ley 23.737.