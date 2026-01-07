Secuestro de drogas, dinero y armas blancas en barrio Coronel Dorrego
La PDI realizó tres allanamientos en Coronel Dorrego y formó causa a cinco personas por tenencia de estupefacientes. La investigación fue dirigida por el fiscal Estanislao Giavedoni en el marco de la Ley 23.737.
Allanamiento por microtráfico en barrio Coronel Dorrego. Foto: Gentileza
La Policía de Investigaciones (PDI) desplegó una serie de allanamientos simultáneos en barrio Coronel Dorrego de Santa Fe, en el marco de una causa por microtráfico de drogas. El operativo dejó como saldo el secuestro de cocaína, armas blancas de fabricación casera, dinero en efectivo y teléfonos celulares, además de cinco personas identificadas y puestas a disposición de la Justicia.
La investigación está vinculada a presuntas maniobras de comercialización de estupefacientes a baja escala en dicha barriada, una zona que desde hace tiempo aparece bajo la lupa judicial.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Microtráfico de la PDI Región I, bajo directivas del Fiscal Dr. Estanislao Giavedoni, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737.
Allanamiento por microtráfico en barrio Coronel Dorrego. Foto: Gentileza
Con órdenes de allanamiento vigentes, los agentes irrumpieron en tres domicilios estratégicos, previamente señalados como puntos de interés dentro de la pesquisa.
Los domicilios allanados
Las medidas judiciales se concretaron en viviendas ubicadas en: Pasaje Dorrego, entre Larrea y Pavón; Calle Sarmiento, entre Ayacucho y Pavón y Larrea al 1500, entre Mitre y Pasaje Dorrego
Los procedimientos se realizaron de manera coordinada y sin incidentes, permitiendo avanzar con rapidez en el secuestro de elementos de interés para la causa.
Drogas, dinero y armas caseras
Como resultado de los allanamientos, la PDI secuestró: 45 gramos de cocaína fraccionada; Un trozo compacto de cocaína de 54 gramos; 8 teléfonos celulares; $347.800 en efectivo, aproximadamente; Recortes de papel satinado, utilizados para el fraccionamiento y siete armas blancas de fabricación casera.
Allanamiento por microtráfico en barrio Coronel Dorrego. Foto: Gentileza
El hallazgo de estos elementos reforzó la hipótesis investigativa sobre la presunta venta de droga al menudeo en la zona.
Cinco personas identificadas
Durante el operativo fueron identificadas cinco personas, señaladas en la causa como: H. A. E.; M. Á. V.; D. V. M.; A. M. G.; C. R. B.
Por disposición del fiscal interviniente, a todos se les formó causa por Tenencia Simple de estupefacientes, sin que se dispusieran detenciones al cierre del procedimiento.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial indicaron que la investigación continúa, no descartándose nuevas medidas judiciales a partir del análisis del material secuestrado, en especial los teléfonos celulares.
El operativo se enmarca dentro de la política de persecución penal del microtráfico, con el objetivo de desarticular puntos de venta barrial y reducir la violencia asociada al narcomenudeo.