Comienza el juicio por el ataque a los cadetes del Liceo Militar y el crimen del chofer que los trasladaba

Martín Kunz será juzgado por el brutal ataque que perpetró en agosto de 2022, cuando tenía 19 años, contra sus excompañeros y el conductor de la traffic en la que viajaban, Rubén “Bigote” Walesberg.
Este jueves comienza el juicio contra el ex cadete del Liceo Militar General Belgrano de la ciudad de Santa Fe, acusado de haber atacado a un grupo de excompañeros y haber asesinado al chofer de la trafic en la que se trasladaban.
Martín Kunz llega a esta instancia en prisión preventiva, acusado del "homicidio calificado criminis causa" de Rubén Isidro Walesberg, cuatro "tentativas de homicidio agravado" y la "privación ilegal de la libertad" de siete cadetes a los que interceptó el 19 de agosto de 2022 en un estacionamiento de Colastiné.
El tribunal de juicio estará compuesto por los Dres. Pablo Ruiz Staiger, Lisandro Aguirre y Celeste Minniti. El fiscal Estanislao Giavedoni reemplazará a Ana Laura Gioria, quien estuvo al frente de la investigación, y espera lograr la condena a prisión perpetua para Kunz.
En la misma línea estarán las pretensiones de los querellantes Daniel Recaman y Verónica Macón -por la familia Walesberg- y Néstor Oroño, Mariana Oroño y Federico Kiener -por los cadetes-. Kunz contará con la representación de la Dra. Virginia Balanda, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp).
Se espera que por el juicio pase casi un centenar de testigos. Fueron convocados por el bloque acusador 24 funcionarios, 39 civiles, 16 peritos y 5 médicos forenses, y además se reproducirán 11 cámaras Gesell. La defensa comparte algunos de ellos con la acusación, y contará con 3 testimonios exclusivos, vinculados al entorno de Kunz.
Está previsto que los alegatos iniciales se realicen este jueves a las 8.30 en la sala 1 de los tribunales de Santa Fe, tras lo cual comenzará la etapa de producción de la prueba, en la que el tribunal escuchará a los testigos.
Las declaraciones se extenderán a lo largo de varias jornadas, hasta el jueves 21 de agosto. Al día siguiente, se realizarán los alegatos de clausura. Según lo informado por el Poder Judicial, el veredicto será dado a conocer el martes 26 de agosto y los fundamentos del mismo saldrán el 2 de septiembre.
La acusación bajo la cual Kunz es llevado a juicio, y que la fiscalía deberá probar, es la siguiente.
El viernes 19 de agosto de 2022, pasado el mediodía, “Bigote” Walesberg pasó a buscar a los cadetes por el Liceo con rumbo a San Javier. Luego, salió de la ciudad de Santa Fe y frenó en el estacionamiento de la panadería La Perla de Colastiné, como acostumbraba hacer. Kunz, un ex cadete del Liceo que había sido desvinculado de la institución, los esperó allí.
El joven, entonces de 19 años, estaba armado con una cuchilla. Ingresó a la trafic y cuando el chofer le preguntó "¿qué hacés?", sin mediar palabra, lo apuñaló en el rostro y el cuello repetidas veces. La agresión culminó con un empujón, que arrojó al hombre de 71 años al exterior del vehículo.
Los pasajeros -cadetes que tenían entre 13 y 17 años- se amontonaron en el fondo de la trafic, intentando alejarse del atacante, que estaba parado cerca de la puerta. Kunz se abalanzó sobre ellos, hiriendo a dos que, junto a una tercera, lograron escapar y bajar de la camioneta.
Los chicos observaron a "Bigote" en el piso, desangrándose, mientras corrían por sus vidas. Al voltear, se percataron de que la trafic se había puesto en movimiento y tomó la RP1 en dirección al norte.
Siete cadetes quedaron a merced de Kunz, que les preguntó quién sabía manejar. Uno de los chicos se ofreció pero antes de llegar al asiento se desvaneció debido a las heridas, ocasión en la que volvió a ser apuñalado.
El segundo cadete en ofrecerse manejó durante más de 5 kilómetros, mientras sus manos y su cabeza sangraban. La orden al conductor fue que continuara hasta la estación de servicio ubicada en Cayastacito, y allí se dirigieron. Detrás de él, sus compañeros lloraban y el encapuchado continuaba agrediéndolos y amenazando con matarlos a todos.
Su recorrido fue truncado por la policía, que había sido notificada de lo ocurrido por quienes presenciaron el homicidio de Walesberg. A la altura del Km. 6,5 dos móviles frenaron la trafic, interponiéndose en su camino. Kunz arrojó el arma blanca y se entregó.
