Este jueves

Comienza el juicio por el ataque a los cadetes del Liceo Militar y el crimen del chofer que los trasladaba

Martín Kunz será juzgado por el brutal ataque que perpetró en agosto de 2022, cuando tenía 19 años, contra sus excompañeros y el conductor de la traffic en la que viajaban, Rubén “Bigote” Walesberg.