Una llamada anónima propició la desarticulación de un búnker narco que funcionaba en una vivienda familiar de barrio Coronel Dorrego, en la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe: tenía cámaras, una caja fuerte y 470 dosis de cocaína y marihuana en su casa
La mayoría de los estupefacientes estaban ocultos bajo un colchón de la vivienda familiar barrio Coronel Dorrego. Su pareja también fue imputada, pero recuperó la libertad bajo restricciones.
Eduardo Ariel Morana y su pareja, Yanina K., fueron detenidos por orden del fiscal Arturo Haidar e imputados como coautores del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Durante un allanamiento en su vivienda se hallaron 93 gramos de cocaína y 20 gramos de marihuana fraccionados en 470 envoltorios listos para ser vendidos.
La resolución judicial dictada por la jueza penal Rosana Carrara dispuso el encarcelamiento preventivo de Morana, haciendo lugar al pedido del fiscal de la Unidad Especial de Microtráfico.
En contraste, la fiscalía acordó con el defensor Carlos Chenna que la mujer recuperara la libertad, supeditada a estrictas reglas de conducta, fundamentada principalmente en su rol de cuidadora de sus hijos menores de edad.
El caso se originó a partir de una denuncia anónima recibida por la Central de Emergencias 911 en junio pasado, la cual alertaba sobre maniobras de venta de drogas en una vivienda de pasillo con ingresos por las calles Azcuénaga y Matheu.
A partir de allí, la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo tareas de inteligencia que lograron documentar presuntos intercambios de estupefacientes por dinero en el lugar.
Droga, cámaras y hasta una caja fuerte
El allanamiento que puso fin a la actividad ilícita se ejecutó el pasado 25 de julio alrededor de las 6:35. El personal policial ingresó a la finca de material, ubicada sobre un pasillo entre las calles Sarmiento y Alberdi, donde sorprendieron a los investigados.
Durante la requisa exhaustiva de la vivienda, los agentes encontraron la droga distribuida en dos sectores estratégicos: en la cocina-comedor hallaron 45 envoltorios de marihuana dentro de una caja de cartón, mientras que debajo de un colchón en una de las habitaciones descubrieron una bolsa con 425 envoltorios de papel satinado que contenían cocaína.
Además del material estupefaciente, el operativo arrojó el secuestro de una suma total de $532.700 en efectivo. Una parte del dinero, unos $200.700, se encontraba resguardada dentro de una caja fuerte negra en la cocina, mientras que el resto estaba distribuido en distintos ambientes del inmueble.
Las evidencias de la actividad comercial se completaron con el hallazgo de nueve teléfonos celulares, dos cámaras de videovigilancia instaladas en el frente de la casa para monitorear el movimiento de la zona y paquetes de papel glasé utilizados para el fraccionamiento de las dosis.
Prisión y libertad con restricciones
Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Haidar fundamentó la necesidad de la prisión preventiva para Morana basándose en la gravedad del hecho y los riesgos procesales. A pesar de la oposición de la defensa, la jueza Carrara consideró que las evidencias presentadas eran suficientes para convertir la detención de Morana en prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso.
En el caso de Yanina K., las partes acordaron medidas alternativas que le permiten permanecer en libertad bajo la guarda de un familiar. No obstante, la mujer deberá cumplir con una serie de restricciones, tales como fijar domicilio, comparecer mensualmente ante el Ministerio Público de la Acusación y la prohibición absoluta de portar armas o manipular sustancias estupefacientes.
El incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta podría derivar en la revocación inmediata de su libertad.