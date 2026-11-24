El barrio Barranquitas, en el oeste de la ciudad de Santa Fe, atraviesa nuevamente una situación de preocupación por una modalidad delictiva que parece haberse instalado en sus calles. El blanco son los medidores de agua potable y sus conexiones de bronce, que desaparecen de las veredas durante la noche y terminan, según sospechan los damnificados, en el circuito de la reventa de metales.
Vecinos de Barranquitas denuncian ola de robos de medidores de agua
Los residentes denuncian que durante el último fin de semana largo desaparecieron numerosos medidores y conexiones de agua. Sostienen que los responsables arrancan las piezas de bronce para revenderlas y cuestionan la falta de patrullajes en el sector. Reclaman mayor presencia policial y solicitan que algún fiscal tome cartas en el asunto.
Durante el último fin de semana largo se habría registrado una importante cantidad de episodios, de acuerdo con los testimonios recogidos entre los vecinos. La mecánica se repite: desconocidos llegan hasta los frentes de las viviendas, arrancan las conexiones y se llevan las piezas metálicas, dejando las instalaciones expuestas y a los propietarios con un nuevo problema que resolver.
La situación genera indignación, pero también una sensación de desprotección. Los residentes aseguran que los reclamos realizados hasta el momento no obtuvieron respuestas satisfactorias y cuestionan la escasa presencia de patrullajes policiales en el sector.
"Estamos rodeados de fisuras que hacen daño nomás", expresaron algunos de los damnificados, utilizando una denominación habitual en el barrio para referirse a jóvenes que atraviesan situaciones de consumo problemático y deterioro social.
Del gas a las conexiones de agua
La preocupación tiene un antecedente cercano. Los vecinos recuerdan que tiempo atrás debieron soportar una ola de robos de medidores de gas, también con el propósito de obtener piezas metálicas para su posterior comercialización.
Ahora el problema se trasladó a las instalaciones de agua. Los delincuentes apuntan a los componentes de bronce de las conexiones, que son arrancados de manera directa de las veredas. El resultado es doble: además de la pérdida material, las familias deben afrontar las consecuencias de quedarse sin una instalación en condiciones.
Los testimonios describen una sucesión de episodios que, por su reiteración, dejó de ser percibida como una serie de hechos aislados. La preocupación se extiende entre quienes temen convertirse en las próximas víctimas de una modalidad que, según sostienen, se repite sin demasiados obstáculos.
Reclamos por mayor presencia policial
El sector más castigado estaría comprendido por las calles Perú, La Paz y otras arterias próximas a la avenida López y Planes. Allí, los residentes reclaman una mayor presencia de patrulleros y cuestionan lo que describen como una ausencia policial en determinados horarios.
"Nada de presencia policial en la zona", resumieron con malestar algunos vecinos, que aseguran haber realizado denuncias sin advertir cambios concretos en la situación.
El reclamo apunta ahora también a las autoridades judiciales. Los damnificados piden que algún fiscal tome conocimiento de lo que sucede y promueva las medidas necesarias para investigar la reiteración de estos robos, identificar a sus responsables y determinar dónde terminan las piezas sustraídas.
Mientras tanto, en Barranquitas crece la inquietud. A los problemas cotidianos de seguridad se suma ahora el temor de encontrar, al salir de sus casas, otra conexión arrancada de la vereda. Una postal que los vecinos ya conocen y que, según advierten, amenaza con repetirse indefinidamente si no aparece una respuesta concreta.