Inseguridad en Santa Fe

Vecinos de Barranquitas denuncian ola de robos de medidores de agua

Los residentes denuncian que durante el último fin de semana largo desaparecieron numerosos medidores y conexiones de agua. Sostienen que los responsables arrancan las piezas de bronce para revenderlas y cuestionan la falta de patrullajes en el sector. Reclaman mayor presencia policial y solicitan que algún fiscal tome cartas en el asunto.