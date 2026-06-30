Una llamada a la Central de Emergencias 911 fue el punto de partida de un procedimiento policial que, horas más tarde, permitió esclarecer un robo domiciliario cometido en barrio Sargento Cabral, recuperar los bienes sustraídos y detener a uno de los presuntos responsables.
Lo vieron con una moto y un televisor, escapó y terminó detenido tras una persecución
El procedimiento se inició durante la madrugada y concluyó con un hombre de 31 años aprehendido. Horas después se confirmó que la motocicleta y el televisor habían sido sustraídos de una vivienda tras un robo domiciliario.
El operativo se desarrolló durante la madrugada de este martes y estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I.
De acuerdo con la información oficial, el primer aviso daba cuenta de dos hombres que se desplazaban por la vía pública trasladando una motocicleta y un televisor en circunstancias que despertaban sospechas. Con esos datos, varios móviles iniciaron un patrullaje preventivo por la zona hasta localizar a uno de los individuos.
Al advertir la presencia policial, el sospechoso abandonó toda intención de detenerse. Por el contrario, hizo caso omiso a la voz de alto y comenzó una fuga que derivó en una persecución por distintas calles de la ciudad, mientras otros patrulleros convergían para cerrar posibles vías de escape.
Resistencia y captura
La secuencia concluyó en inmediaciones de avenida General Paz y Gorostiaga. Allí los uniformados lograron interceptarlo, aunque la aprehensión no resultó sencilla. Según indicaron fuentes policiales, el hombre ofreció una marcada resistencia antes de ser reducido y esposado. Se trata de un individuo de 31 años que quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.
Mientras se completaban las actuaciones del procedimiento, un nuevo llamado al 911 terminó por darle sentido a los elementos secuestrados durante la persecución. Una mujer domiciliada en J. P. López al 1000 denunció que, al levantarse, descubrió que desconocidos habían ingresado a su vivienda luego de violentar una abertura y que le habían sustraído precisamente una motocicleta y un televisor.
La posterior verificación permitió establecer que ambos objetos coincidían con los recuperados durante el operativo policial, por lo que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía para luego ser restituidos a su propietaria.
Un prófugo y dos lesionados
La investigación, sin embargo, permanece abierta. Los pesquisas procuran identificar al segundo hombre mencionado en el llamado inicial, quien logró escapar y continúa siendo buscado.
Durante el procedimiento también se registraron forcejeos que dejaron como saldo lesiones de carácter leve tanto en uno de los efectivos que participó de la detención como en el propio imputado. Ambos fueron asistidos por personal médico y se encuentran fuera de peligro.
Con la evidencia reunida hasta el momento, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación, mientras continúan las diligencias destinadas a reconstruir por completo el recorrido de los autores y determinar si existen otros hechos contra la propiedad en los que pudieran haber intervenido.