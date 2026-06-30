En barrio Sargento Cabral

Lo vieron con una moto y un televisor, escapó y terminó detenido tras una persecución

El procedimiento se inició durante la madrugada y concluyó con un hombre de 31 años aprehendido. Horas después se confirmó que la motocicleta y el televisor habían sido sustraídos de una vivienda tras un robo domiciliario.