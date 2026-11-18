Inseguridad

Volvieron a robar en la imprenta oficial de Santa Fe; suma 4 hechos en dos semanas

El inmueble ubicado sobre avenida Peñaloza al 5300 volvió a ser vulnerado durante la noche del martes. Los trabajadores denunciaron que los delincuentes ingresaron en reiteradas oportunidades y fueron desarmando progresivamente los equipos de aire acondicionado. El nuevo episodio profundizó el malestar del personal, que reclama respuestas ante una situación que parece no encontrar freno.