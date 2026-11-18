La reiteración de ingresos delictivos encendió la alarma en la Imprenta Oficial de Santa Fe ubicada sobre avenida Peñaloza al 5300. Durante la noche del martes se produjo un nuevo episodio, que elevó a cuatro la cantidad de robos registrados en apenas dos semanas.
Volvieron a robar en la imprenta oficial de Santa Fe; suma 4 hechos en dos semanas
El inmueble ubicado sobre avenida Peñaloza al 5300 volvió a ser vulnerado durante la noche del martes. Los trabajadores denunciaron que los delincuentes ingresaron en reiteradas oportunidades y fueron desarmando progresivamente los equipos de aire acondicionado. El nuevo episodio profundizó el malestar del personal, que reclama respuestas ante una situación que parece no encontrar freno.
Entre los elementos afectados figuran los equipos de aire acondicionado, que vienen siendo desarmados y desmantelados progresivamente. Los trabajadores expresaron su bronca y preocupación ante una situación que, aseguran, no encuentra una solución.
Entre los elementos afectados figuran los equipos de aire acondicionado, que vienen siendo desarmados y desmantelados progresivamente. Los trabajadores expresaron su bronca y preocupación ante una situación que, aseguran, no encuentra una solución.
La secuencia parece no tener freno. Cada nuevo episodio vuelve a dejar en evidencia las vulnerabilidades del edificio estatal y profundiza el malestar de quienes concurren diariamente a trabajar allí.
Todo comenzó después del fin de semana largo del 9 de noviembre. Desde entonces, los ingresos se sucedieron y los delincuentes fueron avanzando sobre las instalaciones, particularmente sobre los equipos de climatización, que comenzaron a ser desarmados en distintas oportunidades.
El último episodio terminó por colmar la paciencia del personal. Ya no se trata de un hecho aislado ni de un robo ocasional: los trabajadores contabilizan cuatro irrupciones en un lapso de apenas 14 días.
Indignación entre los trabajadores
Uno de los empleados describió el escenario de impotencia que atraviesa el organismo y puso el acento en la repetición de los ataques.
"Con lo de anoche era la cuarta vez que ingresan. Si no me equivoco, empezaron el fin de semana largo del 9 de noviembre. Empezaron a desarmar de a poco, volvieron a entrar y así sucesivamente", relató.
La modalidad, según explicó, fue avanzando de manera progresiva. Los intrusos regresaron en distintas oportunidades y continuaron con el desmantelamiento de los equipos, en una secuencia que generó un creciente deterioro de las instalaciones.
Para los trabajadores, el problema excede el perjuicio material. La reiteración de los robos alimenta la incertidumbre, afecta las condiciones laborales y deja una sensación de desprotección frente a una situación que se repite sin que, hasta el momento, haya podido ser neutralizada.
Preocupación por la seguridad
Tras conocerse el nuevo episodio, personal del gobierno se presentó en el inmueble para constatar los daños y evaluar el cuadro planteado por los trabajadores. Todo lo acontecido fue denunciado en sede policial e informado al fiscal en turno.
La preocupación ahora está puesta en evitar que se produzca un nuevo ingreso y en encontrar una respuesta que permita resguardar las instalaciones de la dependencia.
Mientras tanto, la Imprenta Oficial continúa acumulando episodios de inseguridad. Cuatro ingresos en dos semanas, daños sobre los equipos y un reclamo que crece entre los empleados, que esperan que la seguidilla de ataques finalmente se detenga.