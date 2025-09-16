Alimentos que pueden causar calambres e hinchazón estomacal

Comprender cómo ciertos alimentos afectan la digestión permite ajustar la dieta sin dejar de lado la variedad y los nutrientes necesarios
Algunos alimentos comunes en la dieta diaria pueden provocar gases, cólicos y sensación de llenura. Conocer cuáles son y cómo afectan al sistema digestivo ayuda a reducir molestias y mejorar el bienestar intestinal.
La hinchazón abdominal y los cólicos suelen estar relacionados con la digestión de ciertos alimentos.
Muchos contienen carbohidratos y fibras fermentables, conocidos como FODMAP, que no se absorben completamente en el intestino delgado. Al llegar al colon, estas sustancias son fermentadas por bacterias, generando gases, dolor y sensación de distensión.
Otros factores que contribuyen a la inflamación abdominal incluyen el exceso de sal, el consumo de bebidas carbonatadas, alimentos procesados y la intolerancia a compuestos como la lactosa o el gluten. Incluso alimentos saludables, ricos en nutrientes, pueden desencadenar molestias en personas sensibles.
Porotos: Son una buena fuente de proteínas y fibra, pero contienen azúcares como los alfa-galactósidos que fermentan en el intestino, provocando gases. Remojarlos al menos 12 horas y cambiar el agua de cocción puede reducir el malestar.
Lentejas: Al igual que los porotos, tienen FODMAP que pueden generar cólicos e hinchazón. Cocinarlas bien ayuda a mejorar su digestión.
Brócoli y otras crucíferas: Verduras como el brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas son nutritivas pero difíciles de digerir para algunas personas. Cocinarlas puede disminuir la formación de gases.
Cebolla: Sus fibras solubles pueden provocar gases y dolor abdominal, sobre todo cuando se consume cruda. Cocinarla suaviza sus efectos.
Ajo: Contiene compuestos fermentables similares a los de la cebolla. Cocido reduce su impacto digestivo, aunque no siempre lo elimina completamente.
Trigo: Además del gluten, el trigo posee carbohidratos fermentables que pueden causar hinchazón. Sustituirlo por avena, arroz o quinua es una alternativa para personas sensibles.
Manzana: Su fructosa y fibra soluble pueden generar gases y distensión abdominal. Moderar su consumo o combinarlas con otras frutas menos fermentables ayuda a evitar molestias.
Cocinar adecuadamente las legumbres y verduras, controlar la ingesta de trigo y moderar frutas ricas en fructosa son estrategias prácticas para reducir calambres y sensación de hinchazón.
