Hay personas que, ante cualquier conversación, encuentran la manera de volver sobre sus propias experiencias. Cuentan qué les pasó, cómo se sienten, qué hicieron durante el día o qué problemas atraviesan. Desde afuera, esta conducta puede interpretarse como egocentrismo, pero hablar mucho de uno mismo no alcanza para definir la personalidad ni las intenciones de alguien.
¿Por qué algunas personas hablan siempre de sí mismas?
Contar experiencias, preocupaciones y logros es parte de la comunicación y puede fortalecer las relaciones. Sin embargo, cuando una persona concentra todas las conversaciones en su propia vida y deja poco espacio para los demás, el intercambio pierde equilibrio.
En psicología, compartir información personal se conoce como autorrevelación. Es una forma de construir cercanía, generar confianza y desarrollar vínculos. Una revisión de estudios publicada en la revista Psychological Bulletin encontró una relación entre la apertura personal y la simpatía: las personas tienden a valorar a quienes comparten aspectos de su vida y también pueden sentirse más cercanas después de hacerlo.
Por qué algunas personas necesitan hablar tanto de sí mismas
Contar lo que sucede en la propia vida puede responder a distintas necesidades. A veces, una persona busca sentirse escuchada, comprendida o acompañada. En otros casos, compartir una experiencia permite ordenar las emociones, expresar una preocupación o recibir una respuesta que ayude a sentirse valorada.
La necesidad de validación emocional también puede aparecer en estos intercambios: no siempre se busca un consejo o una solución, sino que alguien reconozca lo que se está sintiendo.
Sin embargo, no existe una explicación única. Hablar constantemente de uno mismo no demuestra, por sí solo, inseguridad, falta de empatía o egocentrismo. Para comprender qué ocurre es necesario considerar el contexto, la frecuencia de esa conducta y la manera en que la persona se relaciona con los demás.
Cuándo hablar de uno mismo puede afectar las relaciones
El problema aparece cuando la conversación deja de ser un intercambio. Si alguien habla de sus asuntos, pero interrumpe, cambia de tema cuando el otro cuenta algo o muestra poco interés por escuchar, puede generar distancia y malestar.
Una revisión publicada en Current Opinion in Psychology en 2023 destaca que escuchar y responder de manera atenta a lo que otra persona comparte son procesos importantes para construir relaciones. No alcanza con hablar: también es necesario mostrar interés por el mundo del otro.
Por eso, los vínculos saludables necesitan reciprocidad. Todas las personas deberían tener la posibilidad de contar lo que les pasa, expresar sus emociones y sentirse tenidas en cuenta.
Escuchar también es una forma de cuidar
Hablar de uno mismo no es algo negativo. Compartir vivencias puede acercar a las personas y fortalecer la confianza. La diferencia está en que ese espacio no sea exclusivo.
Prestar atención, hacer preguntas y recordar lo que el otro contó son gestos sencillos que ayudan a construir relaciones más equilibradas. Escuchar no significa dejar de expresarse, sino reconocer que la conversación también es un lugar para los demás.