Las bebidas de origen vegetal ganaron terreno en las góndolas y cafeterías como alternativas para quienes presentan intolerancia a la lactosa, alergia a las proteínas lácteas o siguen dietas veganas y vegetarianas.
Cuáles son los beneficios y limitaciones de la leche de almendras
Aunque resulta útil para dietas veganas o intolerantes a la lactosa, advierten por su bajo nivel proteico y la necesidad de elegir versiones sin azúcar y fortificadas.
Dentro de ese universo, la leche de almendras se posicionó como una de las opciones más elegidas por su sabor suave y bajo aporte energético, aunque especialistas en nutrición advierten que su uso culinario equivalente no implica que posea el mismo perfil nutricional que la leche de vaca.
Composición y aporte calórico
De acuerdo con datos de la British Heart Foundation, estas preparaciones contienen generalmente entre un 2% y un 10% de almendra procesada con agua y luego filtrada, por lo que el agua representa la mayor parte de su composición.
Según precisó la Cleveland Clinic, una taza de bebida de almendras sin azúcar aporta alrededor de 36,6 calorías, 3,2 gramos de carbohidratos, 2,34 gramos de grasa y menos de un gramo de proteína.
Entre sus puntos favorables se destaca la presencia de vitamina E, un antioxidante que contribuye a proteger las células, fortalecer el sistema inmunitario y cuidar la piel y la vista, además de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas saludables cuando reemplazan a las grasas saturadas.
No obstante, la dietista Julia Zumpano advirtió que es fundamental evitar las variedades endulzadas o saborizadas con jarabes o cacao, ya que el exceso de azúcares agregados se vincula con mayor riesgo metabólico y cardiovascular.
Bajo aporte proteico y la importancia de revisar la fortificación
La principal diferencia frente al lácteo tradicional radica en su bajo contenido proteico: mientras la leche de vaca entera aporta unos 3,6 gramos de proteína cada 100 mililitros, la bebida de almendras sin azúcar ofrece en promedio apenas 0,3 gramos en la misma porción, muy lejos también de los 7 gramos que aporta un puñado de almendras enteras.
Un estudio publicado en Food Research International que analizó 136 bebidas vegetales concluyó que, a excepción de la bebida de soja, ninguna iguala el aporte natural de proteínas y calcio de la leche animal.
Por ese motivo, los especialistas recomiendan leer detenidamente la etiqueta nutricional para verificar que el producto sea sin azúcar agregada y esté fortificado con calcio, vitamina D y vitamina B12, micronutrientes que no provienen naturalmente del fruto seco sino del enriquecimiento industrial.
Finalmente, desde la Cleveland Clinic recordaron que esta bebida está contraindicada en personas con alergia a los frutos secos y nunca debe emplearse como sustituto de la leche materna o fórmula infantil en bebés, debido al riesgo de déficit nutricional durante el crecimiento.