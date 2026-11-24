Consejos prácticos en la cocina

Cuánto dura la manteca en la heladera y qué hacer para mantenerla fresca sin que pierda sabor

La vida útil de este alimento depende de si contiene sal, la temperatura de almacenamiento y su exposición al aire o la luz. Especialistas en seguridad alimentaria detallan cómo guardarla correctamente, cuál es el límite fuera del frío y cuándo conviene congelarla.