La conservación adecuada de la manteca es clave para preservar tanto su textura y sabor como su inocuidad alimentaria. Aunque puede mantenerse en buen estado durante meses dentro de la heladera, su duración real varía según contenga o no sal, la estabilidad del frío y el resguardo frente al oxígeno, la luz y la contaminación cruzada.
Cuánto dura la manteca en la heladera y qué hacer para mantenerla fresca sin que pierda sabor
La vida útil de este alimento depende de si contiene sal, la temperatura de almacenamiento y su exposición al aire o la luz. Especialistas en seguridad alimentaria detallan cómo guardarla correctamente, cuál es el límite fuera del frío y cuándo conviene congelarla.
Duración según el tipo de manteca
Según explicó Maegan Olsen, especialista en aseguramiento de la calidad citada por Martha Stewart, la versión salada se conserva más tiempo debido a que la sal reduce la actividad de agua disponible y retrasa el deterioro.
En condiciones óptimas de refrigeración, recomienda consumir la manteca salada dentro de los seis meses posteriores a su elaboración y la versión sin sal dentro de los cuatro meses, tomando siempre como referencia práctica la fecha de vencimiento del envase.
Para garantizar una correcta conservación, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aconseja mantener la heladera a 4 °C o menos.
Por su parte, la profesora de seguridad alimentaria Susie Craig advirtió que conviene guardarla en un estante interior y evitar la puerta —donde se producen constantes variaciones térmicas—, además de mantenerla en su envoltorio original o en una mantequillera hermética, utilizar siempre utensilios limpios para evitar migas y alejarla de alimentos con olores intensos como ajo o cebolla.
Cuánto tiempo puede quedar fuera de la heladera
Dejar una porción sobre la mesada facilita untarla, pero exige recaudos estrictos. La guía FoodKeeper del USDA establece que la manteca debe permanecer a temperatura ambiente como máximo entre uno y dos días, siempre cubierta y lejos de fuentes de calor o luz solar directa, una práctica que los especialistas sugieren reservar únicamente para la variedad salada, especialmente en cocinas cálidas.
En caso de detectar un olor agrio, sabor amargo o jabonoso, cambios de color o moho, el producto debe desecharse de inmediato.
No obstante, Craig aclaró que la rancidez por oxidación de las grasas afecta la calidad, mientras que ciertas bacterias dañinas pueden desarrollarse sin alterar el aspecto ni el aroma, por lo que respetar la cadena de frío es fundamental, sobre todo para embarazadas, niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.
Cómo congelarla
Por último, quienes deseen almacenar manteca por períodos prolongados pueden recurrir al freezer. Si se conserva en su empaque original dentro de una bolsa hermética apta para congelador y con la fecha rotulada, mantiene su mejor calidad entre seis y nueve meses, recordando que tras descongelarla debe volver a manipularse con estricta higiene y refrigeración constante.