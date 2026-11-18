Hábitos saludables

Cómo comer mejor sin hacer dieta: cinco cambios sencillos para mejorar la alimentación diaria

No hace falta eliminar alimentos ni seguir planes restrictivos para empezar a cuidarse. Las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan incorporar variedad, sumar frutas y verduras, tomar más agua y priorizar las comidas caseras. Ideas prácticas para organizar desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.