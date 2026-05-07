La ciática es una afección relacionada con la irritación o compresión del nervio ciático, el más largo y grueso del cuerpo humano. Este nervio nace en la parte baja de la columna lumbar, atraviesa los glúteos y desciende por ambas piernas hasta llegar a los pies.
Ciática: qué es, por qué aparece y cómo aliviar uno de los dolores más frecuentes
La ciática afecta a millones de personas y puede generar dolor intenso desde la espalda hasta las piernas. Cuáles son las causas más comunes, qué síntomas deben llamar la atención y qué hábitos ayudan a mejorar esta afección que impacta en la vida cotidiana.
Cuando se inflama o se comprime, aparece un dolor característico que puede variar desde una molestia leve hasta episodios intensos e incapacitantes.
Aunque muchas personas hablan de “tener ciática” como si se tratara de una enfermedad, en realidad el término describe un conjunto de síntomas provocados por la afectación del nervio ciático. La intensidad y duración del cuadro pueden variar según cada persona y la causa que lo origine.
Los especialistas señalan que es uno de los motivos de consulta más frecuentes relacionados con la columna y el dolor lumbar, especialmente en adultos entre los 30 y 60 años.
Cómo reconocer la ciática
El síntoma principal de la ciática es un dolor que comienza generalmente en la parte baja de la espalda y se irradia hacia una de las piernas. Ese dolor puede sentirse como ardor, pinchazos, electricidad o una sensación punzante que empeora al permanecer mucho tiempo sentado, caminar o realizar ciertos movimientos.
En algunos casos, además del dolor, pueden aparecer hormigueos, adormecimiento o debilidad muscular en la pierna afectada.
La mayoría de los cuadros comprometen solo un lado del cuerpo. Es decir, el dolor suele bajar por una sola pierna, aunque en situaciones menos frecuentes puede afectar ambas extremidades.
Entre las causas más habituales aparece la hernia de disco lumbar. Esto ocurre cuando uno de los discos que funcionan como amortiguadores entre las vértebras se desplaza o rompe y presiona el nervio ciático. También puede generarse por desgaste de la columna, estrechamiento del canal lumbar, contracturas musculares profundas o lesiones.
El sedentarismo, las malas posturas, el sobrepeso y la falta de actividad física son factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar este problema.
Muchas veces el dolor aparece después de levantar peso incorrectamente, realizar un esfuerzo brusco o permanecer largas horas sentado, especialmente frente a una computadora o manejando.
Los especialistas recomiendan consultar al médico cuando el dolor persiste varios días, impide caminar con normalidad o se acompaña de pérdida de fuerza, alteraciones en la sensibilidad o problemas para controlar esfínteres. En esos casos es importante realizar una evaluación médica para descartar cuadros más complejos.
Qué hacer para aliviar el dolor
El tratamiento de la ciática depende de la causa y de la intensidad de los síntomas. En la mayoría de los casos, los cuadros mejoran con medidas conservadoras y sin necesidad de cirugía.
Uno de los principales errores es hacer reposo absoluto durante muchos días. Actualmente, los especialistas recomiendan mantenerse activo dentro de lo posible y evitar permanecer acostado demasiado tiempo, ya que eso puede empeorar la rigidez muscular y retrasar la recuperación.
El movimiento moderado y los ejercicios suaves suelen ser parte importante del tratamiento.
La fisioterapia y la kinesiología ayudan a fortalecer la musculatura lumbar y abdominal, mejorar la postura y reducir la presión sobre el nervio ciático. Además, pueden incluir ejercicios de estiramiento y técnicas para aliviar la tensión muscular.
En algunos casos, el médico puede indicar analgésicos, antiinflamatorios o relajantes musculares para controlar el dolor durante los primeros días.
Aplicar calor local también puede generar alivio, especialmente cuando existen contracturas musculares asociadas. Algunas personas encuentran mejoría alternando frío y calor según el momento del dolor.
La actividad física regular cumple un rol clave tanto en la recuperación como en la prevención. Caminar, nadar, realizar ejercicios de fortalecimiento del core y mantener una buena movilidad de la columna ayudan a disminuir el riesgo de nuevos episodios.
Los especialistas destacan además la importancia de revisar hábitos cotidianos que suelen afectar la salud de la espalda. Mantener una postura adecuada al sentarse, evitar cargar peso de forma incorrecta y realizar pausas activas durante la jornada laboral son medidas simples que pueden marcar una diferencia importante.
Dormir en una posición adecuada y usar colchones en buen estado también influye en el cuidado de la columna.
Cuándo puede ser necesaria una cirugía
Aunque la mayoría de las personas mejora con tratamiento conservador, existen situaciones donde puede ser necesario un abordaje quirúrgico.
Eso ocurre principalmente cuando hay una compresión severa del nervio, dolor incapacitante persistente o pérdida importante de fuerza en la pierna.
Las cirugías más frecuentes buscan descomprimir el nervio afectado, especialmente en casos de hernias de disco o estenosis lumbar. Sin embargo, los especialistas remarcan que solo una pequeña proporción de pacientes requiere este tipo de intervención.
La prevención sigue siendo uno de los aspectos más importantes. Mantener un peso saludable, fortalecer la musculatura de la espalda y evitar el sedentarismo son herramientas fundamentales para cuidar la columna y disminuir el riesgo de ciática.
En un contexto donde muchas personas pasan gran parte del día sentadas y con altos niveles de estrés, los dolores musculares y posturales aumentaron de manera significativa en los últimos años.