Bienestar

Ciática: qué es, por qué aparece y cómo aliviar uno de los dolores más frecuentes

La ciática afecta a millones de personas y puede generar dolor intenso desde la espalda hasta las piernas. Cuáles son las causas más comunes, qué síntomas deben llamar la atención y qué hábitos ayudan a mejorar esta afección que impacta en la vida cotidiana.