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Dos santafesinos serán parte del Mundial de Escalada en Italia

La entrenadora Josefina Piedrabuena y el escalador Valentín Carli integrarán la delegación argentina en la cita internacional tras sus resultados en el campeonato nacional de Esquel, donde lograron podios que les permitieron acceder a la convocatoria juvenil rumbo a Italia.

Entrenamientos que sirvieron de preparación para el campeonato nacional.Entrenamientos que sirvieron de preparación para el campeonato nacional.
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Dos representantes de Santa Fe integrarán la delegación argentina que competirá en el Mundial de Escalada en Italia. Se trata de la entrenadora Josefina Piedrabuena y del escalador juvenil Valentín Carli, ambos surgidos del circuito regional y clasificados tras el último campeonato nacional.

La clasificación se definió a partir del torneo nacional realizado en Esquel, instancia clave para la conformación del equipo juvenil argentino. Desde ese certamen se consolidaron los resultados que permitieron el acceso al Mundial.

En este marco, Josefina Piedrabuena explicó el proceso de clasificación y la conformación del grupo: “Las clasificatorias fueron en mayo. Fuimos con Vale y Camila Manzoni al nacional que se hizo en Esquel hace un mes. Camila clasificó en el tercer puesto de U19 femenino y Vale en el segundo puesto de U17 masculino. Eso fue lo que permitió que los chicos clasifiquen al Mundial”.

La entrenadora destacó además el crecimiento del deporte en la provincia y el valor del proceso formativo dentro de los clubes locales.

La escalada en Santa Fe

La disciplina continúa expandiéndose en Santa Fe con espacios de entrenamiento abiertos a distintos niveles y edades. Piedrabuena remarcó el carácter accesible del deporte y su lógica de aprendizaje inicial. “Cualquier persona se puede acercar y probar escalada. Lo primero que aprendés es a caer. Estamos en el Club Náutico Azopardo y cualquier persona interesada puede sumarse”, señaló.

Piedrabuena, entrenadora del seleccionado juvenil argentino de escalada. Crédito: Flavio Riana.Piedrabuena, entrenadora del seleccionado juvenil argentino de escalada. Crédito: Flavio Riana.

En relación con la competencia, detalló las modalidades que integran el Mundial y las que se entrenan en la región: “son tres modalidades: velocidad, lead o dificultad y búlder. La dificultad es escalar unos 15 metros con cuerda, mientras que el búlder es en muros de unos 5 metros sin cuerda y con colchonetas. La velocidad no la tenemos en Santa Fe porque requiere estructuras específicas”.

La entrenadora también subrayó el impacto del crecimiento regional y la continuidad del trabajo con juveniles que se preparan para futuras competencias.

La sorpresa de la clasificación

El escalador Valentín Carli expresó sorpresa por el resultado obtenido en el nacional, que le permitió acceder al Mundial tras una competencia exigente.

Equipo juvenil argentino que competirá en el Mundial de Escalada en Italia.Equipo juvenil argentino que competirá en el Mundial de Escalada en Italia.

“No me lo esperaba para nada. Tenía expectativas bajas porque no me había ido tan bien en una instancia anterior. Fue una sorpresa quedar segundo y poder clasificar al Mundial. Esta competencia fue muy difícil, no tenía muchas expectativas porque los otros chicos escalaban muy bien”, relató.

Más allá del resultado, Carli reflexionó sobre la esencia del deporte y el proceso de aprendizaje constante que implica la escalada. “Cualquier persona puede practicarla porque no se trata solo de llegar arriba. Estás gran parte del tiempo cayendo, incluso los que competimos. Me caigo todo el tiempo, pero aprendí a caer. Eso también forma parte del deporte”, expresó.

Crecimiento sostenido en la región

La presencia de Piedrabuena como entrenadora del seleccionado juvenil y de Carli como atleta clasificado marca un hito para la escalada santafesina. El trabajo en clubes, la formación de nuevos deportistas y los resultados en competencias nacionales consolidan un proceso de crecimiento que continúa ampliándose con vistas al escenario internacional.

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