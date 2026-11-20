Por Nancy Ramos Dorsch(*)
Comunicación efectiva e inteligencia emocional
Comprender las propias emociones resulta indispensable para evitar discusiones cotidianas y lograr transmitir ideas con empatía y respeto en cada diálogo.
La comunicación y la inteligencia emocional están profundamente conectadas. La comunicación efectiva no es simplemente un intercambio de información, sino un proceso humano gobernado por los estados afectivos. La inteligencia emocional es una herramienta que actúa como un «filtro regulador» en la comunicación. Se basa en la capacidad de identificar, comprender y manejar nuestras emociones, evitar los impulsos y, así, responder y reconocer las emociones de los demás.
A pesar de que la comunicación es el acto más habitual a lo largo de nuestras vidas, es un proceso al que no se le presta atención. No somos conscientes ni responsables de nuestros objetivos y no analizamos la relación de causa y efecto en la comunicación.
Gran parte de los conflictos interpersonales provienen de la incomunicación, los malos entendidos y los desencuentros.
Nos encontramos con personas con las cuales nos resulta fácil comunicarnos, mientras seguimos teniendo problemas con otras.
Creemos que vivimos en un mundo comunicado, pero la realidad es que solo estamos inmersos en una red de información, puntos de vista y criterios propios, sin control y sin validar el verdadero intercambio con los demás.
Conseguir este objetivo no es sencillo porque creemos que, para comunicar, simplemente tenemos que hablar y estar centrados en nuestro objetivo, nuestros pensamientos y lo que queremos lograr. Cuando no conseguimos el resultado deseado, pensamos que el problema es del otro o esperamos que el receptor entienda y actúe de acuerdo con nuestras necesidades.
La inteligencia emocional potencia la eficacia de la comunicación, permitiéndonos que nuestros mensajes no solo se transmitan, sino que también se comprendan y se validen con empatía.
¿Por qué es esencial la inteligencia emocional en la comunicación?
Porque juntas permiten interpretar señales no verbales. Gran parte de nuestro lenguaje se expresa a través del cuerpo, el tono de voz y las expresiones faciales.
La inteligencia emocional permite leer, entender y responder a esos mensajes.
También nos ayuda a regular y reducir las barreras que generan el estrés, la ira o la ansiedad, emociones que ponen obstáculos y distorsionan lo que se dice y lo que se escucha. Reconocer nuestras propias emociones evita malentendidos y actitudes defensivas.
La inteligencia emocional nos aporta empatía y escucha activa.
Comprender las emociones ajenas facilita el diálogo y la comunicación respetuosa, en lugar de reaccionar desde el impulso.
La autoconciencia emocional nos permite identificar qué estamos sintiendo antes de hablar. Si reconocemos nuestro propio enojo, nuestros miedos o frustraciones, la respuesta será consciente.
La asertividad consiste en expresar nuestras necesidades y opiniones de manera clara, sin pasar por encima de los demás.
Esta asertividad que nos brinda la inteligencia emocional consiste en comunicarle al otro desde dónde nos sentimos en ese momento: «Yo me siento...» y no atacar al otro desde el «Vos hiciste...».
Este filtro interno nos da la capacidad de reconocer nuestro propio estado emocional antes de emitir un juicio o un mensaje.
Nuestras emociones también se regulan en nuestro campo energético.
Los chakras reciben y transforman diferentes centros de nuestra energía vital. El chakra Vishuddha es el chakra de la comunicación. Su función equilibrada nos permite la autoexpresión, la escucha activa, hablar con honestidad, saber escuchar y desarrollar la creatividad para comunicarnos.
La comunicación y la inteligencia emocional son dos caras de la misma moneda. Se trata de saber cómo comunicar y aprender a escuchar, de gestionar los estados afectivos y de decodificar las necesidades del otro. La asertividad es la que nos permite poner límites tanto a nosotros mismos como a los demás.
Dominar y aplicar esta sinergia nos ayudará a comunicarnos eficazmente, con inteligencia y empatía, sin conflictos, y a crear vínculos sanos y con responsabilidad afectiva en todos nuestros ámbitos.
(*) Creadora de Hunab-Kú Regalería Mística