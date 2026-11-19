Salud y bienestar

¿Escuchar mal afecta la memoria? La relación entre audición y salud cerebral

Escuchar cada vez menos no solo puede complicar las conversaciones cotidianas. Existe una asociación entre la pérdida auditiva no tratada, el aislamiento social y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Detectar el problema y realizar una evaluación a tiempo permite conocer sus causas y buscar alternativas.