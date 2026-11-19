Escuchar cada vez menos no solo puede complicar las conversaciones cotidianas. Las investigaciones encontraron una asociación entre la pérdida auditiva no tratada, el aislamiento social y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Detectar el problema y realizar una evaluación a tiempo permite conocer sus causas y buscar alternativas.
¿Escuchar mal afecta la memoria? La relación entre audición y salud cerebral
Escuchar cada vez menos no solo puede complicar las conversaciones cotidianas. Existe una asociación entre la pérdida auditiva no tratada, el aislamiento social y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Detectar el problema y realizar una evaluación a tiempo permite conocer sus causas y buscar alternativas.
¿Te pasa que necesitás que te repitan varias veces lo que te dicen? ¿Subís el volumen del televisor porque los demás aseguran que está demasiado alto? ¿En una reunión familiar entendés algunas palabras, pero perdés el hilo de la conversación? Estas situaciones pueden ser señales de una disminución de la capacidad auditiva que, por aparecer de manera gradual, muchas veces se naturaliza con el paso de los años.
Sin embargo, escuchar menos no es solamente una dificultad para comunicarse. La salud auditiva también está relacionada con el bienestar emocional, los vínculos sociales y el funcionamiento del cerebro. Distintas investigaciones encontraron que las personas mayores con pérdida de audición tienen más probabilidades de experimentar dificultades cognitivas que quienes conservan una audición normal.
Esto no significa que tener problemas para escuchar conduzca necesariamente a una demencia. La relación es compleja y todavía se estudian los mecanismos que la explican. Por eso, reconocer los cambios en la audición y consultar a tiempo es una medida importante para cuidar la salud integral.
Qué relación existe entre la pérdida auditiva, la memoria y el aislamiento social
La pérdida de audición relacionada con la edad, conocida como presbiacusia, suele desarrollarse de manera progresiva. Puede estar vinculada con cambios en el oído interno, las vías nerviosas que transmiten los sonidos al cerebro, la exposición acumulada al ruido y otros factores de salud.
Cuando escuchar se vuelve más difícil, el cerebro necesita realizar un esfuerzo mayor para interpretar las palabras y completar la información que no llega con claridad. Este fenómeno se conoce como esfuerzo de escucha o carga cognitiva. Parte de los recursos mentales que normalmente se utilizan para comprender una conversación deben destinarse a procesar los sonidos.
A esto se suma otro aspecto: las dificultades para escuchar pueden modificar la vida social. Una persona que no logra seguir las conversaciones en reuniones, restaurantes o encuentros familiares puede comenzar a evitar esas situaciones. También puede sentirse incómoda, frustrada o avergonzada al tener que pedir que repitan lo que dijeron.
Con el tiempo, ese comportamiento puede favorecer el aislamiento y la soledad. La reducción de los intercambios sociales implica, además, menos oportunidades de participar en conversaciones y actividades que estimulan distintas funciones cognitivas.
El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA, por sus siglas en inglés) incluye la pérdida auditiva entre los factores que deben atenderse al hablar de salud cerebral. La institución explica que la dificultad para escuchar puede aumentar el esfuerzo que requiere procesar información y contribuir al alejamiento de las actividades sociales.
La evidencia científica también muestra una asociación entre la pérdida auditiva y el deterioro cognitivo. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2024, que reunió estudios longitudinales, encontró una mayor probabilidad de deterioro cognitivo y demencia entre las personas con dificultades auditivas. Sin embargo, sus autores señalaron que todavía no hay evidencia suficiente para establecer cuánto de esa relación se explica específicamente por el aislamiento social.
Cuáles son las señales de pérdida de audición y cuándo consultar
Uno de los principales desafíos es que la disminución auditiva puede avanzar lentamente. Por eso, algunas personas se acostumbran a escuchar menos y no identifican el cambio hasta que comienza a interferir con sus actividades habituales.
Entre las señales que conviene observar se encuentran:
Pedir con frecuencia que otras personas repitan lo que dijeron.
Tener dificultades para seguir conversaciones cuando hablan varias personas.
Entender peor las palabras cuando hay ruido de fondo, por ejemplo, en un restaurante.
Subir cada vez más el volumen de la televisión, la radio o el teléfono.
Confundir palabras o escuchar que los demás hablan, pero no comprender con claridad.
Evitar reuniones o encuentros porque resulta difícil participar de las conversaciones.
Sentir que las personas hablan demasiado bajo o que no vocalizan correctamente.
El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación de Estados Unidos (NIDCD) propone prestar atención a estas situaciones y considerar una prueba de audición cuando aparecen dificultades frecuentes para comunicarse.
Ante estos cambios, es recomendable consultar con un profesional de la salud. La evaluación puede incluir una revisión médica y estudios auditivos, como la audiometría, que permite medir la capacidad para escuchar sonidos de diferentes intensidades y frecuencias. Según los resultados, el médico puede indicar una consulta con un especialista en otorrinolaringología o con un profesional de audiología.
La detección permite identificar el grado de pérdida auditiva y evaluar las alternativas disponibles. Según la causa y las características de cada persona, pueden considerarse audífonos, implantes cocleares, tratamientos específicos u otras intervenciones.
Un ensayo clínico publicado en la revista The Lancet en 2023, conocido como estudio ACHIEVE, analizó si una intervención auditiva podía reducir el deterioro cognitivo en adultos de entre 70 y 84 años.
En el análisis general de los participantes no encontró una diferencia significativa entre quienes recibieron atención auditiva y el grupo de control. Sin embargo, un análisis previamente previsto identificó un posible beneficio en el grupo con mayor riesgo de deterioro cognitivo.
Los resultados muestran que el tratamiento de la pérdida auditiva es un área de investigación relevante, aunque no permiten afirmar que los audífonos prevengan la demencia en todas las personas.
Cuidar la audición también implica proteger la comunicación y la participación en la vida cotidiana. No conviene atribuir automáticamente las dificultades para escuchar al envejecimiento ni esperar a que interfieran de manera importante en los vínculos. Una evaluación permite conocer qué está pasando y tomar decisiones con orientación profesional.