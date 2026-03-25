Menta o jengibre: ¿Cuál es más eficaz para el sistema digestivo según la ciencia?

En el botiquín de remedios naturales, la menta y el jengibre ocupan un lugar de privilegio. Utilizados durante siglos por diversas culturas para calmar el sistema digestivo, hoy la ciencia moderna pone bajo la lupa sus propiedades para determinar en qué casos específicos cada uno es más efectivo.
Según expertos y portales especializados en salud, la clave no está en cuál es "mejor", sino en cuál se adapta mejor al síntoma que se busca aliviar.
Si el problema principal son las náuseas o los vómitos, el jengibre es el claro ganador. Su eficacia radica en sus compuestos activos, conocidos como gingeroles y shogaoles. Estos componentes actúan directamente sobre el sistema digestivo y el sistema nervioso central, ayudando a acelerar el vaciado gástrico.
Estudios publicados en revistas de prestigio, como The Lancet Gastroenterology & Hepatology, respaldan su uso no solo en malestares comunes, sino también en situaciones más complejas. Es especialmente valorado para reducir las náuseas matutinas durante el embarazo, los mareos por movimiento (cinetosis) y los efectos secundarios de tratamientos oncológicos.
Además, el jengibre es un excelente aliado para reducir la acumulación de gases y la sensación de hinchazón abdominal.
Añadir jengibre a tus comidas puede mejorar la digestión y aliviar problemas gastrointestinales.
Aceite de menta: un aliado para el colon irritable
Por otro lado, cuando el malestar se manifiesta en forma de calambres, espasmos o dolor abdominal bajo, la menta suele ser la opción recomendada. El aceite de menta ha demostrado ser particularmente eficaz en el tratamiento de los síntomas del Síndrome del Intestino Irritable (SII).
Su principal mecanismo de acción es su capacidad para relajar los músculos lisos del tracto digestivo. Esto ayuda a disminuir los espasmos dolorosos y la presión abdominal. La Fundación Internacional para los Trastornos Gastrointestinales Funcionales destaca que la menta también es útil para reducir el malestar posterior a ciertos exámenes gástricos.
Sin embargo, hay una advertencia importante: debido a que relaja el esfínter esofágico, la menta puede empeorar los síntomas de acidez o reflujo gastroesofágico en algunas personas.
Aceite de menta: un aliado para el colon irritable.
¿Cómo elegir el adecuado?
La elección entre menta o jengibre depende estrictamente del cuadro clínico. Mientras que el jengibre actúa mejor en la parte "alta" del sistema digestivo (estómago y náuseas), la menta parece ser más efectiva en la parte "baja" (intestinos y espasmos).
En cuanto a la forma de consumo, ambos pueden ingerirse en infusiones, pero para fines terapéuticos específicos, los suplementos o el aceite de menta en cápsulas con recubrimiento entérico suelen ser los formatos estudiados por la ciencia, ya que aseguran que los componentes lleguen al área donde se necesitan.
A pesar de ser opciones naturales, no están exentas de precauciones. El jengibre, en dosis altas, podría interactuar con medicamentos anticoagulantes, mientras que la menta, como se mencionó, no es aconsejable para quienes sufren de hernia de hiato o reflujo severo.
La recomendación fundamental es no autodiagnosticarse. Antes de incorporar cualquier suplemento a la dieta diaria, especialmente en pacientes con patologías preexistentes o mujeres embarazadas, es esencial contar con la orientación de un profesional de la salud para determinar la dosis y la frecuencia adecuadas.