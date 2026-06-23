Conocer es comprender

Raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X: cuáles son los síntomas que pueden alertar sobre esta enfermedad poco frecuente

Afecta aproximadamente a una de cada 20.000 personas en el mundo y provoca una pérdida excesiva de fósforo que debilita huesos y músculos. El diagnóstico temprano y el abordaje interdisciplinario son claves para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad genética, crónica y progresiva.