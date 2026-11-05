Sueño y bienestar

¿Por qué las siestas largas no compensan la falta de sueño? Qué dice la ciencia

Dormir durante el día puede mejorar temporalmente la atención y reducir el cansancio, pero no reemplaza los beneficios del descanso nocturno. Un estudio realizado con más de 12.000 adultos analizó hasta qué punto las siestas ayudan a recuperar el sueño perdido.