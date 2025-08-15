Unión visita a Instituto: horario, cómo verlo y posibles formaciones
El "Tatengue" y "La Gloria" se enfrentan desde las 19hs, en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 5 del Torneo Clausura. Unión viene de perder contra Argentinos Jrs.; Instituto empató con Platense.
El Estadio Monumental Presidente Perón espera por el partido. Crédito: Prensa Instituto
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con buenos resultados, contemplando la clasificación a octavos de final de Copa Argentina tras eliminar por penales a Rosario Central. De todas formas, los empates con Boca y Tigre, sumados a la derrota frente a Argentinos no pasaron desapercibidos en el público tatengue.
El local, por su parte, viene de empatar 1 a 1 ante Platense en el Estadio Monumental Presidente Perón.
La cobertura minuto a minuto
Viernes 15.08
Posibles formaciones
Instituto: Roffo; Franco, Requena, Alarcón, Pereyra; Moreyra, Lodico, Mac Allister; Luna, Romero, Puebla. DT: Daniel Oldrá.
Unión: Tagliamonte; Vargas, Ludueña, Fascendini, Del Blanco; Palacios o Solari, Martínez, Mauro Pittón, Fragapane; Gamba o Estigarribia, Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Viernes 15.08
17:42El árbitro y el VAR
Bruno Amiconi será el juez principal en Alta Córdoba, con Pablo González y Mauro Ramos como asistentes. El cuarto árbitro será Luis Martínez. En el VAR estará Fernando Espinoza y en el AVAR, Javier Mihura.
Viernes 15.08
17:41Racha negativa afuera
Unión no gana como visitante desde el 3-2 a Gimnasia en La Plata, en octubre de 2024. Son casi diez meses sin triunfos fuera del 15 de Abril. En este Clausura lleva dos empates (Boca y Tigre) y una derrota (Argentinos).
Viernes 15.08
17:36Unión, con la urgencia de cortar la racha afuera
El Tate visita a Instituto desde las 19 en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 5 del Clausura. Regresa Fragapane tras la suspensión y podría ser por Solari. Madelón mantiene la base del equipo pero no descarta mover el ataque con Estigarribia. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.