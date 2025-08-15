#HOY:

Unión visita a Instituto: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El "Tatengue" y "La Gloria" se enfrentan desde las 19hs, en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 5 del Torneo Clausura. Unión viene de perder contra Argentinos Jrs.; Instituto empató con Platense.

El Estadio Monumental Presidente Perón espera por el partido. Crédito: Prensa Instituto
 18:55
 / 
Por: 

Unión, que viene de perder 1-0 ante Argentinos Jrs. en La Paternal, tendrá su tercer partido como visitante ante Instituto en el Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. La misión es cortar la sequía de victorias afuera del 15 de Abril.

El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con buenos resultados, contemplando la clasificación a octavos de final de Copa Argentina tras eliminar por penales a Rosario Central. De todas formas, los empates con Boca y Tigre, sumados a la derrota frente a Argentinos no pasaron desapercibidos en el público tatengue.

El local, por su parte, viene de empatar 1 a 1 ante Platense en el Estadio Monumental Presidente Perón.

La cobertura minuto a minuto

Viernes 15.08

Posibles formaciones

Instituto: Roffo; Franco, Requena, Alarcón, Pereyra; Moreyra, Lodico, Mac Allister; Luna, Romero, Puebla. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Tagliamonte; Vargas, Ludueña, Fascendini, Del Blanco; Palacios o Solari, Martínez, Mauro Pittón, Fragapane; Gamba o Estigarribia, Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Viernes 15.08

17:42 El árbitro y el VAR

Bruno Amiconi será el juez principal en Alta Córdoba, con Pablo González y Mauro Ramos como asistentes. El cuarto árbitro será Luis Martínez. En el VAR estará Fernando Espinoza y en el AVAR, Javier Mihura.

Viernes 15.08

17:41 Racha negativa afuera

Unión no gana como visitante desde el 3-2 a Gimnasia en La Plata, en octubre de 2024. Son casi diez meses sin triunfos fuera del 15 de Abril. En este Clausura lleva dos empates (Boca y Tigre) y una derrota (Argentinos).

Viernes 15.08

17:36 Unión, con la urgencia de cortar la racha afuera

El Tate visita a Instituto desde las 19 en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 5 del Clausura. Regresa Fragapane tras la suspensión y podría ser por Solari. Madelón mantiene la base del equipo pero no descarta mover el ataque con Estigarribia. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports.

