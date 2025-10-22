Julio Cataldo: “Creo que Mateo y Vargas son los jugadores a vender por Unión”
Reconoció que por su representado ya hubo una oferta de Francia pero decidieron que se quede a potenciarse este semestre con Madelón. Descartó tener contractos con Jerónimo Dómina y dice que Gamba quiere retirarse en Unión.
Unión confía en que Del Blanco termine el torneo de la mejor manera antes de su salida. Foto: Demian Alday Estevez.
Si bien hace diez años que trabaja con el club y esta dirigencia, Julio Cataldo es hoy por hoy “el agente FIFA de moda en Unión”. Representa a Mateo Del Blanco,Mauricio Martínez, Lucas Gamba,Lionel Verde y Francisco Pumpido. En charla con LT 10, hizo un repaso por el presente de varios futbolistas de Unión y reconoció que Mateo Del Blanco es uno de los apuntados para una futura venta. Además, se refirió a la situación contractual de Mauricio Martínez, por el que hay opción de compra.
“Si viene una oferta que le sirva a Unión y Mateo, todo puede ser. Creo que junto a Vargas son los jugadores a vender por Unión. Ya hay varios interesados en Mateo. La idea es que vaya al exterior. Hubo algo de Francia que decidimos posponer hasta enero confiando en que se potencie más. Esperemos que termine el torneo de la mejor manera y aparezca una oferta superadora”, expresó Cataldo.
“Hace 10 años que trabajo con Unión y siempre trabajamos para que sea lo mejor para los clubes. Nunca vamos a forzar una salida. Es nuestra política”, agregó. Sobre el crecimiento de Del Blanco, señaló en charla con Diez en Deportes: “Le costó al comienzo mucho con la gente sobre todo. Yo le dije que se iba a ir por la puerta grande. Desde que debutó le puso un sacrificio enorme a una posición nueva. En Unión ya varios jugadores lo habían hecho, les costó y luego terminaron con una buena venta".
Del Blanco es uno de los juveniles apuntados para una futura venta al exterior. Foto: Demian Alday Estevez.
Julio Cataldo también habló de otro de sus representados…Lucas Gamba, quien atraviesa su segundo ciclo en el club: “Con Lucas dependerá de cómo termine el torneo. Está cómodo acá y el deseo es retirarse en Unión. Lo que tiene y lo sabe todo el mundo es que en todos lados dejó una imagen excelente como jugador y como persona. En el primer semestre fue el goleador, y si termina bien no habría problemas de que siga.”
En otro tramo de la entrevista radial fue consultado por Jerónimo Dómina, aunque evitó opinar a través de LT10: “No me acercaron el nombre de Dómina para que trabaje con nosotros. No opino de otros representantes. No nos metemos en problemas. Ojalá sea lo mejor para Dómina y Unión.”
Por último, se refirió a la situación de Mauricio Martínez y a otros futbolistas bajo su representación: “Mauricio debe volver a Rosario Central. Veremos en diciembre. Tiene un año más de contrato y Central hizo un esfuerzo importante. Lo mismo que Unión, veremos. También está Lionel Verde, que se fue a Rusia poniendo a Unión a nivel mundial, y Francisco Pumpido, que se fue a México”, cerró afirmando Julio Cataldo.
