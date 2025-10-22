Agente FIFA de Del Blanco

Julio Cataldo: “Creo que Mateo y Vargas son los jugadores a vender por Unión”

Reconoció que por su representado ya hubo una oferta de Francia pero decidieron que se quede a potenciarse este semestre con Madelón. Descartó tener contractos con Jerónimo Dómina y dice que Gamba quiere retirarse en Unión.