Unión se planta: Intimó a Racing por la falta de información oficial sobre las ventas de Nardoni y Balboa
Varias semanas después de que la academia concretara las ventas del mediocampista y del delantero a Brasil y Rusia respectivamente, en Santa Fe siguen esperando la documentación formal para conocer a ciencia cierta cuánto y cómo cobrarán los porcentajes correspondientes. Ya existió comunicación entre Spahn y Milito, pero ante la ausencia de respuesta el club de la Avenida avanzó por la vía formal.
Spahn habló con Milito pero no tuvo respuestas. Foto: Gentileza
La semana pasada, y como parte del raid mediático que protagonizó el presidente de Unión tras la reunión donde se determinó el paro de actividades dispuesto por los dirigentes de la AFA, Spahn se mostró inquieto y preocupado porque Racing no había informado al club de la Avenida sobre los detalles de las operaciones de venta de Juan Nardoni al Gremio de Brasil y Adrián Balboa al fútbol de Rusia.
En ese entonces, el dirigente rojiblanco confirmó que había mantenido una conversación telefónica con su par académico, Diego Milito, en la que le había trasladado la necesidad de contar cuanto antes con esa documentación para determinar con exactitud cuánto dinero le correspondía al club tatengue por los porcentajes que mantenía en las fichas de ambos futbolistas.
Los días pasaron, la información oficial nunca llegó y es por eso que en las últimas horas el Club Atlético Unión de Santa Fe remitió a sus pares de Avellaneda una intimación formal exigiendo a Racing que comparta la información oficial de ambas transacciones incluyendo todos los contratos y los documentos correspondientes.
Vale recordar que la semana pasada, Unión recibió apenas 46 millones de pesos como parte del primer pago de la venta de “Rocky” al fútbol ruso.
Teniendo en cuenta que al momento de concretarse la transferencia se habló de que Balboa fue vendido en 1 millón de dólares brutos, en Santa Fe saben qué está pendiente la parte más importante del dinero que corresponde a Unión, además de desconocer los plazos de pago en los que se cerró esa operación.
Según las estimaciones que se hacen en las oficinas de López y Planes, lo que estaría restando por cobrar por “Rocky” rondaría los 130 mil dólares, aunque solo se trata de un aproximado en función de los números que dejaron trascender los propios periodistas que están en el día a día del Mundo Racing.
Unión recibió apenas 46 millones de pesos por el pase de Balboa a Rusia. Gentileza
Algo parecido ocurre con el caso Nardoni, que se fue al Gremio en una cifra multimillonaria pero cuyos detalles formales siguen siendo un misterio. En este sentido, vale la pena recordar que por “Juani” Unión tiene que recibir nada menos que un 30% de la cifra de venta en bruto.
Asimismo, en caso de que el tricolor de Porto Alegre consiga venderlo en un futuro, el tatengue también dispondrá de un 30% de lo que deba cobrar la academia. Al igual que con Balboa, además de las cifras certeras se desconoce con precisión y formalidad en cuánto se vendió, cuánto se gastó y cómo se fijaron los plazos de cobro.
Recurriendo a esa intimación, Unión decide dar un paso más, dejar la espera y pasar a la acción, obligando al Racing Club a remitir toda la información oficial disponible para ser analizada por el cuerpo legal y contable de la entidad santafesina.
En caso de que esta medida tampoco surja efecto, en López y Planes están determinados a ir a fondo por la vía judicial, agotando las instancias que resulten necesarias para obtener datos que resultan trascendentales en los tiempos que corren en la economía rojiblanca.
Precisamente sobre esto último, es importante tener presente que Unión sigue apareciendo en la lista oficial de clubes inhibidos por la FIFA que la institución que regula el fútbol a nivel mundial publica a diario en su sitio web oficial. La sanción que fue notificada hace una sema se corresponde con una deuda con el delantero ecuatoriano José Angulo por primas y salarios atrasados.
Sobre este caso en particular, la dirigencia que encabeza Spahn explicó que desde hace meses se venía trabajando con el jugador y su entorno a fin de llegar a un acuerdo y evitar la inhibición, pero que el delantero decidió acelerar los procesos y recurrir a la vía de la FIFA.
El ecuatoriano Angulo reclama cerca de 100 mil dólares. Crédito: Prensa Unión
En Santa Fe reconocen que la deuda con el futbolista asciende a un valor aproximado de U$S90 mil que deberían girarse a Ecuador. La situación y el pedido del jugador obligan a los dirigentes de la Avenida a acelerar los trámites para girar el dinero y levantar la inhibición.
En este marco, con Unión virtualmente retirado del mercado de pases que está abierto hasta el próximo martes 10 de marzo y donde dispone de un cupo para incorporar, la necesidad de resolver este conflicto apunta a no tener inconvenientes para salir a incorporar cuando vuelva a abrirse el libro de transferencias a mediados de año.
