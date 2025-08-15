#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Torneo Clausura

Unión visita a Instituto: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El equipo de Leonardo Carol Madelón llega a Alta Córdoba con la convicción de sumar de a tres después de tres partidos sin hacerlo.

El Estadio Monumental Presidente Perón espera por el partido. Crédito: Prensa Instituto
 18:55
 / 
Por: 

Unión, que viene de perder 1-0 ante Argentinos Jrs. en La Paternal, tendrá su tercer partido como visitante ante Instituto en el Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con buenos resultados, contemplando la clasificación a octavos de final de Copa Argentina tras eliminar por penales a Rosario Central. De todas formas, los empates con Boca y Tigre, sumados a la derrota frente a Argentinos no pasaron desapercibidos en el público tatengue.

El local viene de empatar 1 a 1 ante Platense en el Estadio Monumental Presidente Perón.

El mes de Leo es agosto. Madelón, asumiendo el gran desafío de reconstruir a Unión después de un primer semestre para el olvido de la mano del "Kily" González. Ahora, entre el torneo local y la Copa Argentina, asoman cuatro partidos importantes en pocos días. Foto: Manuel Fabatía.Madelón tendrá un regreso en el equipo. Foto: Manuel Fabatía.

Cómo y cuándo ver el partido

El duelo se disputa este viernes 15 de agosto de 2025 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la quinta fecha de la zona A del Torneo Clausura desde las 19:00 horas.

La transmisión del encuentro dirigido por Bruno Amiconi estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.

bruno amiconi arbitroBruno Amiconi, el dueño del silbato para Unión-Instituto. Foto: Archivo

Amiconi estará acompañado por los asistentes Pablo González y Mauro Ramos; Luis Martínez como 4º árbitro; Fernando Espinoza en el VAR y Javier Mihura en el AVAR.

Probables formaciones

  • Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Francis Mac Allister; Alex Luna, Manuel Romero y Damián Puebla. DT: Daniel Oldrá. DT: Nicolás Diez.
  • Unión: Tagliamonte; Vargas, Ludueña, Fascendini y Del Blanco; Palacios o Solari, Martínez, Mauro Pittón y Fragapane; Gamba o Estigarribia y Tarragona. DT: Leonardo Madelón

Tabla de posiciones

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Unión
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Instituto

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro