Unión visita a Instituto: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Unión, que viene de perder 1-0 ante Argentinos Jrs. en La Paternal, tendrá su tercer partido como visitante ante Instituto en el Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El equipo de Leonardo Carol Madelón llega a Alta Córdoba con la convicción de sumar de a tres después de tres partidos sin hacerlo.
El equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón comenzó la segunda parte de la temporada 2025 con buenos resultados, contemplando la clasificación a octavos de final de Copa Argentina tras eliminar por penales a Rosario Central. De todas formas, los empates con Boca y Tigre, sumados a la derrota frente a Argentinos no pasaron desapercibidos en el público tatengue.
El local viene de empatar 1 a 1 ante Platense en el Estadio Monumental Presidente Perón.
El duelo se disputa este viernes 15 de agosto de 2025 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la quinta fecha de la zona A del Torneo Clausura desde las 19:00 horas.
La transmisión del encuentro dirigido por Bruno Amiconi estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina.
Amiconi estará acompañado por los asistentes Pablo González y Mauro Ramos; Luis Martínez como 4º árbitro; Fernando Espinoza en el VAR y Javier Mihura en el AVAR.
