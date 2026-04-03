La inestabilidad climática se ha generalizado en el centro y sur de la provincia de Santa Fe. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una gran parte del territorio santafesino se encuentra bajo alertas de nivel amarillo y naranja, afectando de manera directa a los principales núcleos urbanos y productivos de la región.
Alerta naranja por tormentas fuertes en Santa Fe: ráfagas de 90 km/h y abundante caída de agua
Castellanos, Las Colonias, La Capital, Garay, San Martín, San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Caseros, Constitución y General López también están bajo advertencia. Se esperan hasta 90 mm de lluvia.
Departamentos bajo alerta naranja y amarilla
El mapa de alertas colorea la "bota" santafesina desde el centro hacia el sur. Los departamentos afectados por este frente de tormentas son: Castellanos, Las Colonias, La Capital, Garay, San Martín, San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Caseros, Constitución y General López.
En estas zonas, se espera que el fenómeno meteorológico alcance su mayor intensidad durante las próximas horas, con un desplazamiento que mantiene en vilo a las autoridades locales de cada distrito.
Alerta naranja: riesgo por tormentas severas
Las localidades de Rafaela, Esperanza, Helvecia, Santa Fe, Sastre, Coronda y Las Rosas son zonas bajo nivel naranja, el SMN advierte sobre la llegada de lluvias y tormentas fuertes, algunas de las cuales podrían ser localmente severas.
La principal preocupación radica en la abundancia de agua en periodos cortos de tiempo. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos específicos.
Además de la caída de agua, el fenómeno incluirá:
- Actividad eléctrica frecuente y persistente.
- Caída de granizo de diversos tamaños.
- Ráfagas intensas que podrían alcanzar o superar los 90 km/h.
Alerta amarillo: condiciones de fuerte intensidad
En las localidades de San Lorenzo, Rosario, Casilda, Villa Constitución y Melincué rige el alerta amarillo. Esto implica tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
En estos sectores, las ráfagas podrían llegar a los 80 km/h y los valores de precipitación acumulada se situarán entre los 30 y 60 mm. Aunque el riesgo es menor que en el área naranja, la precaución debe ser la misma ante la velocidad de los cambios en las condiciones atmosféricas.
Medidas de prevención y seguridad
Debido a la magnitud del área afectada y la fuerza del viento prevista, se recomienda a la población de los departamentos afectados:
- Asegurar elementos volátiles: Guardar o sujetar objetos que puedan ser desplazados por el viento (macetas, chapas, muebles de jardín).
- Limpieza urbana: Evitar dejar bolsas de basura en la vereda para no obstruir las bocas de tormenta.
- Refugio seguro: Mantenerse bajo techo y evitar circular por calles inundadas o zonas con árboles y cableado eléctrico.
- Desconexión de aparatos: Ante la intensa actividad eléctrica, es prudente desenchufar equipos electrónicos.
Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el resto de la jornada, por lo que se insta a la comunidad a permanecer atenta a los nuevos avisos a corto plazo emitidos por los organismos oficiales.