Servicio Meteorológico Nacional

Alerta naranja por tormentas fuertes en Santa Fe: ráfagas de 90 km/h y abundante caída de agua

Castellanos, Las Colonias, La Capital, Garay, San Martín, San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Caseros, Constitución y General López también están bajo advertencia. Se esperan hasta 90 mm de lluvia.