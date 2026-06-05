A través del decreto Nº 00051/2026, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, llamó a licitación pública para la obra de demarcación vial de sendas peatonales y líneas de frenado en un amplio sector del micro y macrocentro de la ciudad capital.
Con $600 millones, buscan demarcar las sendas peatonales en gran parte del centro de Santa Fe
También se intervendrán las líneas de frenado. Las intervenciones se proyectan en las calles y avenidas más transitadas del micro y macrocentro de esta capital. Y apuntan a ordenar el caótico movimiento vial.
La solicitud de la presentación de ofertas económicas fue hecha por la secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica. El presupuesto oficial es de $589.680.000, y la apertura de los sobres será el 16 de junio de 2026 a las 10 horas en el 3er. Piso de Palacio Municipal, calle Salta 2951.
“La obra tiene por objeto la ejecución de tareas de demarcación vial de sendas peatonales y líneas de frenado en calles, pasajes y avenidas comprendidos dentro del área de cobertura del micro y macrocentro de Santa Fe capital”, dice el decreto.
El área en cuestión
Los fondos serán municipales, y el plazo de ejecución será de 60 días corridos. Y el área de intervención es la delimitada por las calles Cándido Pujato y Castellanos al norte, Entre Ríos al sur, Francia al oeste y Marcial Candioti, Alem, 27 de Febrero, Cruz Roja y Paseo Sebastián Begnis al este.
Los trabajos previstos comprenden la aplicación de pintura termoplástica mediante sistema de extrusión, con sembrado de microesferas de vidrio, incluyendo además las tareas de limpieza de las áreas de intervención y la correspondiente imprimación previa.
“Los órganos técnicos intervinientes han estimado el presupuesto oficial de las tareas a contratar en $589.680.000. La secretaría de Hacienda y Finanzas informó la existencia de crédito presupuestario suficiente para atender la erogación que demande la contratación”, enfatiza el texto administrativo.
Para qué sirven
La demarcación de sendas peatonales y las líneas de frenado permiten organizar el tránsito, proteger al peatón en los cruces de calles y arterias y contribuyen a evitar siniestros viales. Estas marcas delimitan el espacio seguro, obligan a los conductores a frenar antes de los cruces y garantizan la visibilidad.
Las sendas peatonales indican el lugar exacto -y obligatorio- por donde deben cruzar los peatones, reforzando su prioridad de paso. A su vez, las franjas paralelas (por lo general son de color blanco) hacen que el cruce sea lo suficientemente visible para los conductores que se aproximan.
Por otra parte, las denominadas líneas de frenado (o de detención) son transversales, e indican al conductor el punto exacto donde detenerse antes de ingresar a una intersección o semáforo.
Al obligar a los autos a detenerse metros antes de la senda peatonal, aseguran que los peatones tengan visibilidad al cruzar y espacio para transitar. También previenen el bloqueo de esquinas y reducen el riesgo de colisiones frontales o laterales al cruzar intersecciones. Estos dos elementos viales son claves en términos de seguridad vial.
Especificaciones técnicas
Según el pliego licitatorio con bases, condiciones y especificaciones técnicas, los trabajos comprenderán “el borrado o remoción de la señalización preexistente; la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva más una capa de pintura termoplástica reflectante”
Luego, se procederá al “sembrado” de esferas de vidrio en el espesor y extensión especificado, con el fin de “demarcar sobre los pavimentos señales para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular”, enfatiza luego.
El material termoplástico será aplicado en caliente; la fusión se hará por calentamiento indirecto, “sin que se produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia”.
El material de demarcación deberá ser fabricado con resinas sintéticas de alta calidad y adecuadas para elevar el punto de ablandamiento, “con el fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste”, agregan las especificaciones.
La pintura para la demarcación de las sendas peatonales y las líneas de frenado tendrán que contar con propiedades de reflectancia diurna y luminancia (amarillas y blancas), para que puedan ser bien visibilizadas por los conductores. Se deberá garantizar la adherencia sobre el hormigón, con imprimación transparente.
Finalmente, el material tiene que contar con resistencia a las bajas temperaturas, resistencia al impacto y dureza superficial a la temperatura ambiente.