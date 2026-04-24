Una nueva movilización se realizó este mediodía frente al Juzgado de Familia de Santa Fe, en calle Urquiza 2463 de la capital santafesina, en el marco de la jornada internacional “Soy papá, no criminal”. La convocatoria reunió a familiares que denuncian impedimentos de contacto con sus hijos y reclaman respuestas por parte de la Justicia.
La jornada “Soy papá, no criminal” se realizó en Santa Fe con pedidos de mayor escucha en la Justicia
Familiares se concentraron frente al juzgado local para visibilizar denuncias sin pruebas, exigir respuestas judiciales y reclamar el respeto del vínculo entre adultos y niños.
La concentración se desarrolló de manera pacífica y formó parte de una iniciativa que surgió en México y se replica en distintas ciudades del mundo. En Santa Fe, la actividad fue impulsada por integrantes de la Asociación Civil Infancias Libres, quienes buscan visibilizar situaciones judicializadas que, según sostienen, afectan a numerosas familias.
En este marco, Marta Desbat, una de las participantes, explicó: “Nos sumamos a la jornada porque hay muchos papás impedidos de ver a sus hijos por el solo hecho de una denuncia falsa que trae arrastrado un impedimento de contacto”.
Además, remarcó que “son muchísimas las familias que están con estos casos judicializados y son muchísimos los papás que no pueden ver a sus hijos y realmente no se encuentra respuesta por parte de los jueces”.
Denuncias y procesos judiciales
Durante la manifestación, los participantes hicieron hincapié en la necesidad de revisar los procedimientos judiciales y el tratamiento de las denuncias. Desbat relató su situación personal. “Soy abuela, hace meses que no veo a mi nieta, he sido sometida a pericias, preguntas, interrogatorios y siempre solamente quedo como sospecha, con una acusación sin pruebas”.
En ese sentido, agregó: “en mi caso particular la nena tiene ocho años y hace siete que estamos en juicio. La justicia va, viene, la nena ya manifestó que quiere ver a su papá y sin embargo la justicia sigue mirando para otro lado”.
También cuestionó el trato recibido en el ámbito judicial. “Hicimos la pericia y salió, por supuesto, que no somos personas peligrosas, pero frente a la falsa denuncia, por ejemplo en el MPA, te tratan directamente como un criminal. Sin ningún tipo de pruebas, te tratan muy mal por una sospecha”.
Pedido de cambios y visibilización
En el marco del debate legislativo sobre posibles modificaciones en el tratamiento de este tipo de denuncias, los manifestantes insistieron en la necesidad de cambios. “Es muy importante el apoyo de la gente, la movilización que se visibilice y que todos le digamos a los jueces basta, basta de esa arbitrariedad, basta de no escuchar”, sostuvo Desbat.
Asimismo, subrayó que “tienen que escuchar a los niños y sobre todo las pruebas, eso es lo fundamental que se tiene que poner en marcha”.
Desde la organización también remarcaron la importancia de la participación social. “Estamos con las manos atadas, por eso insisto en el tema de comunicarnos y hacer este tipo de manifestación, donde seamos una presión para el poder”.
Finalmente, Desbat concluyó con un fuerte mensaje. “Queremos luchar por nuestros niños vivos, no queremos el día de mañana salir con un cartel que nuestros niños ya no están como tantas familias”.