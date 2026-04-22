Jury de magistrados en Santa Fe

Delegación de sentencias, desorden interno y errores jurídicos: fundamentos de la destitución del juez Della Siega

El Tribunal de Enjuiciamiento removió por mayoría al juez de Familia tras hacer lugar a la acusación del procurador general Jorge Barraguirre. Concluyó que incurrió en ignorancia manifiesta del derecho e incumplimiento reiterado de sus deberes. Hubo cuatro votos en disidencia.