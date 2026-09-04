Si tenés que salir de casa este viernes 4 de septiembre, hay varios datos que conviene conocer antes de arrancar. La mañana comenzó fría en la ciudad de Santa Fe, pero las condiciones meteorológicas serán estables y no se esperan lluvias.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 4 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá el clima, el estado del tránsito, los cortes de energía, la situación del agua y los principales datos que pueden ayudarte a organizar la jornada antes de salir de casa.
En materia de tránsito, las rutas provinciales presentan circulación normal y buena visibilidad. Sin embargo, hay situaciones puntuales que pueden generar demoras: obras en distintos corredores, presencia de humo en la Autopista Santa Fe-Rosario, un socavón en la Ruta Provincial 1 y modificaciones en la circulación del Puente Carretero.
Además, la EPE programó cortes de energía en diferentes sectores de Santa Fe y San José del Rincón.
Clima en Santa Fe hoy: mañana fría y máxima de 20°C
Santa Fe comenzó el viernes con una mañana fría. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional informados por El Litoral, a las 5 de la mañana la temperatura era de 6,3°C, con una sensación térmica de 5,4°C.
La humedad alcanzaba el 90%, el viento soplaba del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad era de 12 kilómetros.
El cielo comenzó despejado, aunque durante el día estará algo nublado. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvias es del 0% durante toda la jornada.
La temperatura mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima llegará a 20°C durante la tarde. Por la noche, el registro volverá a bajar hasta unos 13°C.
El viento será del sur durante la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará al este y durante la noche será muy leve.
El sol salió a las 7:16 y se ocultará a las 18:49.
El fin de semana llegará con más frío
El descenso de temperatura será más marcado durante los próximos días.
Sábado: mínima de 8°C y máxima de 17°C.
Domingo: mínima de 3°C y máxima de 14°C.
Lunes: mínima de 4°C y máxima de 16°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Si salís temprano, llevá una campera o abrigo. La temperatura de primera hora es baja y la sensación térmica también. Aunque durante la tarde estará más agradable, volverá a refrescar hacia la noche.
Tránsito en Santa Fe: rutas normales, pero atención a obras y desvíos
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que, por el momento, las rutas del territorio provincial presentan tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.
Sin embargo, existen distintos puntos donde se debe circular con precaución.
Uno de ellos está en la Autopista Santa Fe-Rosario, donde se registra presencia de humo en el kilómetro 52, a la altura de Maciel, debido a un basural encendido.
Quienes circulen por ese sector deben reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Si vas por la Ruta Provincial 1
La Guardia Provincial realiza balizamiento a la altura del paraje Los Cerrillos debido a la presencia de un socavón.
La recomendación es reducir la velocidad, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé
El Puente Carretero continúa con modificaciones de circulación debido a las obras del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina también permanece operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe a la altura del distribuidor de CILSA.
La mano que circula hacia Santo Tomé funciona durante unos 200 metros como doble sentido de circulación.
Por este motivo, se recomienda circular con extrema precaución y prever demoras superiores a las habituales.
Si el recorrido lo permite, una alternativa es utilizar la Autopista Santa Fe-Rosario.
Leé la información de tránsito en El Litoral: El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Nota: no incorporo un enlace interno al informe de tránsito porque la URL correspondiente no fue proporcionada ni pudo verificarse a partir de la información disponible.
RN AO12: corte total, desvíos y restricciones para camiones
Uno de los puntos que más atención requiere para quienes circulen por el sur provincial es la RN AO12.
Continúa el corte total en la intersección con la RN 34, debido al comienzo de trabajos de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Además, se realizan tareas de reparación de calzada en el intercambiador de la AO12 con la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Durante el avance de las obras se realizarán cortes progresivos en diferentes sectores. El lugar cuenta con señalización y presencia de banderilleros.
Desvíos para vehículos livianos
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la AO12 pueden ingresar por el camino alternativo paralelo a la ruta.
Para los vecinos del sector sur, está habilitado el ingreso y egreso por la banquina de la AO12.
Ambos recorridos son exclusivamente para vehículos livianos.
Restricciones para el tránsito pesado
Los camiones tienen prohibida la circulación por la AO12 entre RN 1V 09 y RN 34.
La única excepción son los vehículos que se dirigen al Parque Industrial de Roldán.
En ese caso, el tránsito pesado deberá ingresar al parque industrial por AO12 y RN 1V 09.
El tránsito liviano puede circular desde RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Si vas a utilizar este corredor, es fundamental respetar los desvíos y las indicaciones del personal vial.
Obras en rutas provinciales: dónde circular con precaución
La provincia mantiene trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y obras en puentes en distintos corredores.
Entre las rutas con trabajos de pavimentación se encuentran:
Ruta 10-s: Theobald-RN 9.
Ruta 31: Tartagal-Intiyaco.
Calle Piedrabuena: RN 9-RP 21.
Ruta 91: desvío para tránsito pesado en Timbúes.
Ruta 2: San Justo-RP 281.
Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8-RN 33.
Ruta 96: Miguel Torres-Chovet.
Ruta 7-s: Venado Tuerto-San Francisco.
También continúan trabajos de repavimentación en las rutas 10, 21, 13, 23, 39, 1, 5, 6 y 41-s.
Además, hay obras en diferentes rotondas y puentes de la provincia.
Cortes de luz en Santa Fe y Rincón
La EPE programó para este viernes interrupciones del servicio eléctrico en diferentes sectores de Santa Fe y San José del Rincón.
En Santa Fe, los horarios previstos son:
8 a 10: Beruti, Matheu, Avellaneda y A. Godoy.
8 a 12: Av. Peñaloza, Ayacucho, Pasaje Ingenieros y Zeballos.
8 a 12: Vera Mujica, Reconquista, Tacca y Av. Circunvalación.
8:30 a 12:30: Crespo, La Rioja, Chile y San Juan.
9 a 11: Av. López y Planes, Iturraspe, Fray Cayetano Rodríguez y Av. Circunvalación.
9 a 13: Beruti, Larrea, Chiclana y Diagonal Santa Fe.
9:30 a 11:30: Gorostiaga, Huergo, Av. Facundo Zuviría y San Lorenzo.
9:30 a 11:30: Córdoba, Molinas, Av. Perón y La Paz.
11:30 a 13:30: Necochea, Belgrano, Beruti y Azcuénaga.
En San José del Rincón, el corte está previsto de 8 a 12 por Callejón Pintos, entre Ruta Provincial 1 e ingreso al Complejo Ubajay.
Las interrupciones responden a tareas de mantenimiento, trabajos en subestaciones y reemplazo de postes y conductores.
Si vivís en alguno de los sectores afectados, conviene cargar celulares y dispositivos antes del horario previsto y desconectar los equipos electrónicos sensibles.
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Este viernes es un día hábil habitual en Santa Fe: no hay feriado nacional, por lo que bancos, escuelas, comercios y oficinas mantienen su actividad normal, salvo modificaciones particulares.
Además, continúa en la ciudad el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas, con actividad en el Lago del Parque del Sur hasta el domingo 6 de septiembre. El evento puede generar mayor movimiento vehicular en las inmediaciones del parque.
Para quienes realizan trámites o cobran prestaciones, septiembre también comenzó con nuevos valores previsionales establecidos por ANSES. Sin embargo, antes de incorporar horarios o fechas específicas de atención, conviene consultar los canales oficiales correspondientes.
Antes de salir: el checklist de este viernes
Antes de salir de casa, repasá:
✅ Clima: mañana fría y máxima de 20°C.
✅ Lluvia: no se esperan precipitaciones.
✅ Abrigo: sí, especialmente durante las primeras horas.
✅ Tránsito: rutas provinciales con circulación normal y buena visibilidad.
✅ Autopista Santa Fe-Rosario: atención por humo en el km 52, altura de Maciel.
✅ RP 1: precaución en Los Cerrillos por un socavón.
✅ Puente Carretero: hay desvíos y doble sentido en un tramo de la cabecera santafesina.
✅ RN AO12: continúa el corte total en RN 34.
✅ Camiones: restringida la circulación en AO12 entre RN 1V 09 y RN 34, salvo quienes se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
✅ Luz: revisar el cronograma de EPE si vivís en una zona afectada.
✅ Agua: no se verificó un corte general de ASSA para este viernes.
✅ Qué llevar: abrigo y, si vas a conducir, tiempo extra para posibles demoras.
✅ Qué evitar: circular rápido en zonas de obras, humo o desvíos.