Evaluación de seguridad

Laboratorio santafesino ganó una licitación nacional para controlar electrodomésticos

El Laboratorio de Mediciones y Ensayos ganó un concurso de la Secretaría de Comercio de la Nación para realizar pruebas sobre productos eléctricos que ya se comercializan en el país. Evaluará unas 80 muestras durante los próximos 6 meses. Los ensayos permitirán detectar fallas que podrían provocar incendios o descargas eléctricas.