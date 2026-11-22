Una pava eléctrica que se sobrecalienta, un electrodoméstico que no resiste una falla o un equipo cuyos componentes plásticos no son adecuados para el uso previsto pueden convertirse en un riesgo dentro de cualquier hogar. Para prevenir esos problemas, el Estado nacional puso en marcha un nuevo esquema de vigilancia del mercado y convocó a laboratorios especializados para controlar la seguridad de los productos que ya están a la venta. En ese proceso, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe obtuvo un reconocimiento: su Laboratorio de Mediciones y Ensayos (Lamyen) ganó una licitación pública para realizar ensayos de seguridad eléctrica.
Laboratorio santafesino ganó una licitación nacional para controlar electrodomésticos
El Laboratorio de Mediciones y Ensayos ganó un concurso de la Secretaría de Comercio de la Nación para realizar pruebas sobre productos eléctricos que ya se comercializan en el país. Evaluará unas 80 muestras durante los próximos 6 meses. Los ensayos permitirán detectar fallas que podrían provocar incendios o descargas eléctricas.
La selección se concretó en el marco de la Disposición 670/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, dentro del plan integral de Vigilancia de Mercado. El laboratorio santafesino será uno de los tres organismos de tercera parte que participarán de las evaluaciones, y el único de carácter público y de una universidad entre los seleccionados. Los otros dos que ganaron la licitación son privados (uno de Rosario y otro de Buenos Aires).
“Hace una semana que nos enteramos que ganamos específicamente en lo que es la seguridad eléctrica”, explicó a El Litoral, Javier Acosta, director del Lamyen, al detallar que la convocatoria surgió luego de cambios en el sistema de importaciones del país y de la necesidad de reforzar los controles sobre los productos que ingresan y se comercializan en góndola en el país.
Según explicó, los productos eléctricos y otros artículos de consumo deben cumplir reglamentos técnicos específicos para poder comercializarse. En el caso de los electrodomésticos, esas exigencias apuntan a garantizar condiciones de seguridad para los usuarios, además de contemplar aspectos como la información de uso y las certificaciones correspondientes.
“Cada importador, cuando trae ese tipo de equipamiento, tiene que garantizar que cumplió con todos los reglamentos técnicos”, especificó Acosta.
Cambios por las importaciones
Hasta los cambios recientes en el sistema de importaciones, parte de esos controles se realizaban en la Aduana. Con el nuevo esquema, que agilizó los procedimientos de ingreso de mercadería, la Secretaría de Comercio detectó la necesidad de fortalecer la vigilancia posterior sobre los productos disponibles en las góndolas.
“Lo que estuvo observando es que en algunos lados esa documentación no era fidedigna”, indicó el director del laboratorio. Como ejemplo, mencionó los casos de productos que ingresaron al país con certificaciones que no se correspondían con sus características reales.
A partir de esa situación, la Secretaría de Comercio abrió una licitación para contratar laboratorios independientes que realizaran ensayos de seguridad eléctrica, juguetes y eficiencia energética. El Lamyen de la UTN se presentó mediante el sistema de compras del Estado nacional y resultó seleccionado para el primero de esos rubros.
Controles sobre 80 productos
El procedimiento contempla que la Secretaría de Comercio nacional tome muestras de productos directamente del mercado y las envíe a los laboratorios seleccionados. Las evaluaciones se realizan de manera independiente: los técnicos reciben los equipos sin conocer necesariamente su procedencia o fabricante, lo que permite resguardar la imparcialidad de los resultados.
“Nosotros no sabríamos de quién es la muestra, de qué proceso va. Nos la mandan como si fuera una muestra ciega”, describió Acosta.
La previsión es que durante los próximos 6 meses el laboratorio pueda recibir alrededor de 80 productos para evaluar. Los envíos comenzarán una vez finalizadas las instancias administrativas del proceso de contratación.
Una vez recibido el producto, el equipo técnico realiza los ensayos correspondientes y emite un informe sobre su cumplimiento de las normas. La decisión posterior -que puede incluir multas, el retiro del mercado u otras medidas- queda exclusivamente en manos de la Secretaría de Comercio, que es la autoridad de aplicación.
“Las pruebas abarcan desde la revisión de los manuales, las etiquetas y la documentación -que es más rápido- hasta ensayos específicos sobre el funcionamiento y la resistencia de los dispositivos, que pueden demorar dos o tres semanas”, dijo.
Qué se evalúa
Acosta puso como ejemplo una pava eléctrica: se verifica que la potencia que consume coincida con la declarada por el fabricante, que la base tenga la resistencia adecuada, que las temperaturas no superen los límites establecidos por las normas y que, ante una falla, el equipo no se incendie. También se comprueba que los materiales plásticos sean aptos para el uso previsto.
“Los ensayos en sí son bastante extensos, pero siempre habrá que ver cuál es el tipo de evaluación solicitada”, amplió el director del Lamyen.
El alcance de la convocatoria comprende distintos rubros. En el caso de la UTN Santa Fe, su participación incluye las categorías de electrodomésticos pequeños, equipos electrónicos, máquinas herramientas y equipamiento de oficina, entre otros segmentos contemplados en la licitación.
Trayectoria de más de 25 años
La designación nacional se apoya en una trayectoria que el laboratorio de la UTN Santa Fe construyó durante más de dos décadas. “Nosotros estamos desde el año 1999/2000. El primer reglamento técnico con el que comenzamos a trabajar fue en seguridad eléctrica de equipos chicos, electrodomésticos pequeños”, recordó Acosta.
En 2014 incorporó el reconocimiento para realizar ensayos de eficiencia energética, que permiten determinar, entre otros aspectos, la clasificación de los equipos mediante las etiquetas que identifican su consumo. En ese campo, el laboratorio trabaja con televisores, hornos convencionales, microondas y lámparas LED.
Para desarrollar estas tareas, los laboratorios deben contar con acreditaciones y reconocimientos específicos. El Lamyen tiene alcance acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y los reconocimientos necesarios para intervenir en los rubros en los que presta servicios.
A ese recorrido se sumó recientemente otra habilitación: la de metrología legal para evaluar cinemómetros y alcoholímetros, en el marco de una reorganización de las funciones que anteriormente concentraba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).
El laboratorio integra el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos (Ciese) y desarrolla sus actividades en dos sedes: una en la UTN Santa Fe, donde se realizan pruebas de eficiencia energética y alta tensión, y otra en el Parque Tecnológico Litoral Centro, en el predio del Conicet, destinada a seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética, calibraciones y metrología legal.
Su estructura reúne a unas 45 personas, entre docentes, investigadores, estudiantes, pasantes, no docentes y graduados. Las tareas de ensayo se realizan con participación de estudiantes, bajo la supervisión de docentes e investigadores que tienen responsabilidades específicas dentro del sistema de trabajo.