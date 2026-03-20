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Santa Fe bajo alerta: lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

Las tormentas afectan a las zonas de Castellanos, La Capital, Las Colonias y San Jerónimo, donde se esperan lluvias fuertes, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

Se trata de un aviso a muy corto plazo, detectado mediante radares meteorológicos. Crédito: Flavio Raina.Se trata de un aviso a muy corto plazo, detectado mediante radares meteorológicos. Crédito: Flavio Raina.
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El Servicio Meteorológico emitió un aviso de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para varias zonas de la provincia de Santa Fe, incluyendo Castellanos, La Capital, Las Colonias y San Jerónimo.

La alerta tiene validez por una hora desde su emisión y se trata de un aviso a muy corto plazo, detectado mediante radares meteorológicos.

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Recomendaciones

Las autoridades recomiendan extremar precauciones y adoptar medidas de protección: retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas, y permanecer en construcciones seguras como casas, escuelas o edificios públicos.

Asimismo, se aconseja alejarse de árboles, postes, marquesinas, carteles publicitarios y zonas inundables, y desconectar electrodomésticos si ingresa agua en los hogares.

Para quienes estén al aire libre, se sugiere buscar refugio inmediato en un edificio, vehículo o casa cerrada, evitando playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzados por rayos. También se recomienda no usar teléfonos con cable ni acercarse a artefactos eléctricos.

Las zonas bajo alerta este viernes.Se esperan tormentas fuertes en Santa Fe, las zonas afectadas.

Fenómenos esperados

Se prevén lluvias intensas que podrían generar anegamientos en algunas calles, fuertes ráfagas de viento que pueden derribar objetos y la posible caída de granizo en forma aislada. Los organismos de emergencia de la provincia mantienen la vigilancia y coordinan acciones preventivas para garantizar la seguridad de la población.

La alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y no exponerse a situaciones de riesgo durante las próximas horas.

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