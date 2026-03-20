Santa Fe bajo alerta: lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

El Servicio Meteorológico emitió un aviso de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para varias zonas de la provincia de Santa Fe, incluyendo Castellanos, La Capital, Las Colonias y San Jerónimo.
Las tormentas afectan a las zonas de Castellanos, La Capital, Las Colonias y San Jerónimo, donde se esperan lluvias fuertes, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.
El Servicio Meteorológico emitió un aviso de tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para varias zonas de la provincia de Santa Fe, incluyendo Castellanos, La Capital, Las Colonias y San Jerónimo.
La alerta tiene validez por una hora desde su emisión y se trata de un aviso a muy corto plazo, detectado mediante radares meteorológicos.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones y adoptar medidas de protección: retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas, y permanecer en construcciones seguras como casas, escuelas o edificios públicos.
Asimismo, se aconseja alejarse de árboles, postes, marquesinas, carteles publicitarios y zonas inundables, y desconectar electrodomésticos si ingresa agua en los hogares.
Para quienes estén al aire libre, se sugiere buscar refugio inmediato en un edificio, vehículo o casa cerrada, evitando playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzados por rayos. También se recomienda no usar teléfonos con cable ni acercarse a artefactos eléctricos.
Se prevén lluvias intensas que podrían generar anegamientos en algunas calles, fuertes ráfagas de viento que pueden derribar objetos y la posible caída de granizo en forma aislada. Los organismos de emergencia de la provincia mantienen la vigilancia y coordinan acciones preventivas para garantizar la seguridad de la población.
La alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y no exponerse a situaciones de riesgo durante las próximas horas.