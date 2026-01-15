#HOY:

Árboles caídos y ciclovía rota: las secuelas del descarrilamiento en Sargento Cabral

El operativo para retirar la formación dejó serias complicaciones en el entorno, con espacios públicos deteriorados, sectores intransitables y reclamos de los vecinos que aún esperan reparaciones.

La presencia de maquinaria pesada se mantuvo por jornadas consecutivas en el sector. Crédito: Flavio Riana.La presencia de maquinaria pesada se mantuvo por jornadas consecutivas en el sector. Crédito: Flavio Riana.
Luego de varios días de trabajo para retirar los vagones que habían descarrilado en el barrio Sargento Cabral, de la ciudad de Santa Fe, vecinos de la zona advierten por los severos daños que dejó el operativo en el entorno urbano, especialmente sobre la ciclovía recientemente inaugurada.

Durante casi dos semanas, quienes viven en el sector convivieron con la imagen del tren fuera de la vía y con un despliegue técnico que recién pudo avanzar cuando se consiguió la maquinaria adecuada. Según relataron, el peso de los vagones complicó las tareas iniciales y extendió los tiempos de resolución.

En este marco, una vecina del barrio describió en diálogo con CyD Litoral cómo se desarrollaron las tareas y el impacto que dejaron en el lugar. “Con los vagones estuvimos varios días hasta que pudieron conseguir una grúa para levantarlos, porque tenían toneladas arriba”, explicó.

Daños en un espacio clave

Una vez que lograron removerlos, el escenario cambió, pero no para mejor. “Pudieron levantar todo, se llevaron los vagones, los volvieron a calzar en la vía, pero ahora tenemos árboles sacados de raíz, otros árboles quebrados”, detalló. A esto se suma el deterioro de la ciclovía: “Está toda rota, toda hundida, y anoche que llovió hubo mucho barro y mucha agua estancada”.

Descarrilamiento tren Crédito: Flavio Raina.El área afectada tras varios días de intervención ferroviaria. Crédito: Flavio Raina.

La ciclovía afectada tiene poco tiempo de uso y se había convertido en un punto de circulación constante para vecinos y familias. Todo el mundo pasa por acá porque ahora conecta con varias ciclovías y eso es lo bueno”, señaló la vecina.

Sin embargo, el paso de la grúa terminó por arruinar gran parte del trayecto. “Con todo eso se rompió, con la grúa pisándola. Entendemos el peso, pero queremos una solución porque hace varios días que levantaron todo y no volvió más nadie”, reclamó.

Las lluvias recientes agravaron la situación. “Es difícil cruzar, está todo blando el barro, en una que pisaste te hundís”, describió la vecina, quien además alertó por los riesgos para los más chicos.

Reclamo de respuestas

El estado del lugar genera preocupación, especialmente durante el receso escolar. “Ahora estamos en vacaciones y hay niños que circulan con sus padres. A veces uno mira para otro lado y el chico se cae y no te das cuenta”, advirtió. “La verdad que es terrible porque nosotros esto lo manteníamos y la municipalidad cortaba el pasto, estaba re lindo todo”, agregó la entrevistada.

Según explicó, el sector más comprometido es el tramo donde se concentraron los trabajos. “El tramo más complicado es entre Gorostiaga y Ricardo Aldao, que es donde estuvieron ellos trabajando”, precisó.

Descarrilamiento tren Crédito: Flavio Raina.El lugar permaneció intervenido durante varios días. Crédito: Flavio Raina.

Mientras tanto, los vecinos esperan que las autoridades regresen al lugar para reparar los daños y restablecer las condiciones de seguridad en una zona que, hasta antes del descarrilamiento, era utilizada a diario como espacio de recreación y circulación.

