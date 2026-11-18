La implementación de la plataforma VISEC y las exigencias ambientales establecidas por la Unión Europea generan preocupación en distintos eslabones de la cadena agropecuaria argentina. En ese contexto, la Sociedad Rural de Santa Fe convocó a productores y representantes del sector agroindustrial a participar de una jornada informativa para analizar los alcances de la normativa y sus posibles consecuencias sobre la producción y la comercialización.
La Sociedad Rural de Santa Fe convoca a una jornada para analizar la implementación de VISEC
La Sociedad Rural de Santa Fe realizará una jornada informativa para analizar el impacto de la normativa europea y las condiciones de implementación de la plataforma VISEC. Su secretario, Juan Carlos Pujato, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los productores para comercializar su hacienda y cuestionó el funcionamiento del sistema.
El encuentro se realizará el próximo 19 de noviembre, a las 19, en el Salón Mántaras de la institución. La propuesta buscará profundizar sobre los requisitos de trazabilidad, certificación y cumplimiento legal que establece la normativa europea, además de abordar las herramientas jurídicas disponibles frente a las dificultades que plantea su aplicación.
“El tema es pasar de la catarsis a la acción”, sostuvo Juan Carlos Pujato, secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, en diálogo con CampoLitoral. Según explicó, desde la entidad comenzaron a analizar la situación junto con abogados, quienes identificaron posibles vías de acción frente a las condiciones comerciales que se estaban generando.
En ese sentido, señaló que uno de los puntos que motivó la intervención de la institución es la concentración de la demanda de hacienda y el rol del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) en el impulso de VISEC como plataforma de certificación.
El dirigente también advirtió sobre el desconocimiento que existe entre los productores respecto de las condiciones establecidas en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “La idea de esta reunión es alertar a los productores sobre la letra chica que trae este acuerdo, porque la mayoría desconoce aspectos que son de muy difícil cumplimiento, diría que de imposible cumplimiento”, afirmó Pujato.
Diferencias entre regiones y dificultades para cumplir la normativa
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Pujato está relacionado con los criterios establecidos por la normativa europea en materia de deforestación. Según señaló, el sistema toma como referencia una fecha de corte en 2020, a partir de la cual determinados cambios en el uso del suelo pueden dejar a los establecimientos fuera de las condiciones de acceso al mercado europeo.
“Se toma como fecha límite que todo lo que se desmontó previo a 2020 es legal y todo lo que se desmontó posteriormente es ilegal, así cumpla con las leyes argentinas”, explicó.
Para el dirigente, este criterio podría generar diferencias entre regiones productivas y dejar en una situación desfavorable a establecimientos del norte argentino. También cuestionó que la normativa no contemple las dimensiones de las intervenciones sobre el monte: “Un productor puede haber desmontado 20.000 hectáreas en 2019 y otro haber hecho una picada en su campo que sacó una hectárea o dos hectáreas de árboles, y ese productor no puede exportar a la Unión Europea. No es congruente la ley”, afirmó el secretario.
Descuentos en el precio de la hacienda
Más allá de las condiciones para acceder al mercado europeo, Pujato sostuvo que las exigencias de VISEC ya están teniendo consecuencias sobre las operaciones comerciales dentro de la cadena ganadera argentina.
Según indicó, los productores que no cuentan con la documentación o los registros requeridos pueden recibir ofertas hasta un 15% inferiores por sus animales. En algunos casos, aseguró, las diferencias llegan al 20%.
“Hoy cualquier productor que quiera vender un ternero, que siempre lo vendía en la feria y no sabía a qué mercado iba a terminar destinado, recibe un 15% menos si no está dentro de la plataforma VISEC”, señaló el secretario.
Esta situación genera dificultades para los operadores que intervienen en las etapas posteriores de la cadena, que deben verificar si los animales adquiridos cuentan con la documentación requerida.
“Hay mucho negocio trabado. El que compró, el feedlotero que adquiere animales de un criador y los lleva a faena, se está enterando ahora de que tiene que pedirle al productor que le entregue los papeles del VISEC”, manifestó.
En ese contexto, consideró que los descuentos no responden a diferencias en la calidad del producto, sino a las condiciones de certificación exigidas para determinados circuitos comerciales.
Pujato calificó como “altísimo” el nivel de preocupación entre los productores y advirtió que la situación se vuelve especialmente compleja para quienes necesitan reducir sus existencias ganaderas por las dificultades climáticas y la menor disponibilidad de superficie para mantener los animales.
Una jornada para analizar alternativas
Frente a este escenario, la Sociedad Rural de Santa Fe busca generar un espacio de información e intercambio que permita conocer en profundidad las implicancias de la normativa y evaluar posibles alternativas. El encuentro se realizará el próximo 19 de noviembre, a las 19 horas, en el Salón Mántaras de la institución, y estará abierta a productores agropecuarios y representantes de la cadena agroindustrial, con inscripción previa.
Durante la jornada participarán especialistas y referentes del sector, entre ellos el Dr. Esteban Romero, Alberto del Solar, José Perkins, Santiago del Solar y Laura de Hertelendy, además del propio Pujato.
Entre los temas previstos se encuentran el funcionamiento de VISEC, las condiciones de trazabilidad y certificación, los costos de adecuación y las consecuencias comerciales para los productores argentinos.
“El objetivo es que sea una jornada, no de catarsis, sino de análisis de los puntos que los productores deben tener en cuenta y de cómo organizarse para evitar que el poder de los grupos compradores, principalmente de la industria frigorífica, termine desplazándonos del negocio”, concluyó Pujato.
La participación será abierta a todos los interesados, con inscripción previa a través del formulario habilitado por la Sociedad Rural de Santa Fe.