Actividad ganadera

La Sociedad Rural de Santa Fe convoca a una jornada para analizar la implementación de VISEC

La Sociedad Rural de Santa Fe realizará una jornada informativa para analizar el impacto de la normativa europea y las condiciones de implementación de la plataforma VISEC. Su secretario, Juan Carlos Pujato, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los productores para comercializar su hacienda y cuestionó el funcionamiento del sistema.