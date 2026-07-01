La Copa del Mundo 2026 continuará este miércoles 1 de julio de 2026 con una programación cargada de partidos correspondientes a los 16avos de final. La jornada tendrá un total de tres encuentros, luego de la jornada solitaria del domingo.
16avos
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este miércoles 1 de julio
Con algunos de los cruces de octavos ya definidos, avanza el calendario de los 16avos de final con otros tres partidos.
Horarios y TV de la cita mundialista.
Mirá tambiénEl curioso récord que persigue a Cristiano Ronaldo en los Mundiales
Luego de la apertura de la segunda instancia, este miércoles es el turno de uno de los candidatos y el último de los tres locales, Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente.
Cronograma
13.00: Inglaterra vs. RD Congo (Paramount+, DAZN, DSports)
Harry Kane. Crédito: REUTERS/Peter Cziborra
17.00: Bélgica vs. Senegal (Paramount+, DAZN, DSports)
Alexis Saelemaekers. Crédito: REUTERS/Lee Smith
22.00: EE.UU. vs. Bosnia - Herzegovina (TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN, DSports)
Los cruces que quedan de 16avos
- Portugal vs Croacia
Mirá tambiénChiqui Tapia: “Hay que hablar menos y apoyar un poco más”
- España vs Austria
- Argentina vs Cabo Verde
- Australia vs Egipto
- Suiza vs Argelia
- Colombia vs Ghana
Sobre el Autor
#TEMAS: