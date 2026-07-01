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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
16avos

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este miércoles 1 de julio

Con algunos de los cruces de octavos ya definidos, avanza el calendario de los 16avos de final con otros tres partidos.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.
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La Copa del Mundo 2026 continuará este miércoles 1 de julio de 2026 con una programación cargada de partidos correspondientes a los 16avos de final. La jornada tendrá un total de tres encuentros, luego de la jornada solitaria del domingo.

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Luego de la apertura de la segunda instancia, este miércoles es el turno de uno de los candidatos y el último de los tres locales, Inglaterra y Estados Unidos, respectivamente.

Cronograma

13.00: Inglaterra vs. RD Congo (Paramount+, DAZN, DSports)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Ghana - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 23, 2026 England's Harry Kane looks dejected after the match REUTERS/Peter Cziborra TPX IMAGES OF THE DAYHarry Kane. Crédito: REUTERS/Peter Cziborra

17.00: Bélgica vs. Senegal (Paramount+, DAZN, DSports)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Belgium - BC Place, Vancouver, Canada - June 26, 2026 Belgium's Alexis Saelemaekers celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Lee Smith TPX IMAGES OF THE DAYAlexis Saelemaekers. Crédito: REUTERS/Lee Smith

22.00: EE.UU. vs. Bosnia - Herzegovina (TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN, DSports)

Los cruces que quedan de 16avos

  • Portugal vs Croacia
  • España vs Austria
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  • Argentina vs Cabo Verde
  • Australia vs Egipto
  • Suiza vs Argelia
  • Colombia vs Ghana
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#TEMAS:
Horarios y TV
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Francia
México

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