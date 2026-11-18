Automovilismo

Fernando Alonso vuelve al Dakar con un Aston Martin que nació en un videojuego

El bicampeón de Fórmula 1 correrá del 9 al 23 de enero de 2027 con Marc Coma como navegante, siete años después de su debut. Sébastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes manejarán las otras dos unidades del Dreadnought desarrollado por Prodrive.