En su primer Dakar, Fernando Alonso terminó segundo en una etapa y 13.º en la general. Siete años después vuelve con Marc Coma, el navegante que lo acompañó en Arabia Saudita. Esta vez, la apuesta es de Aston Martin, que debuta en el rally raid con tres autos y un prototipo de origen poco habitual. El Dreadnought nació en un videojuego y su primera carrera será entre Portugal y Marruecos.
Fernando Alonso vuelve al Dakar con un Aston Martin que nació en un videojuego
El bicampeón de Fórmula 1 correrá del 9 al 23 de enero de 2027 con Marc Coma como navegante, siete años después de su debut. Sébastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes manejarán las otras dos unidades del Dreadnought desarrollado por Prodrive.
La primera vez corrieron con una Toyota Hilux. En la segunda etapa perdió más de dos horas por daños en la suspensión. Se repuso y en la octava, con largada y llegada en Wadi Al Dawasir, quedó a 4 minutos y 4 segundos del francés Mathieu Serradori. Fue su mejor parcial en aquella edición. Coma, cinco veces ganador del Dakar en motos, volverá a encargarse de la navegación.
En aquel primer intento, Alonso estaba en su pausa de la Fórmula 1. Ahora va a compaginar los dos programas con la misma marca. "La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad", dijo Alonso en el anuncio de Aston Martin.
También contó que el Dakar de 2020 fue una de las experiencias más exigentes y gratificantes de su carrera. El rally termina el 23 de enero y, un mes después, del 24 al 27 de febrero, se disputarán los ensayos de pretemporada de F1 en Bahréin.
El asturiano, ganó 32 Grandes Premios, también fue campeón mundial de Resistencia con Toyota en la temporada 2018-2019. En su recorrido fuera de la F1 ganó dos veces las 24 Horas de Le Mans, una vez las 24 Horas de Daytona y corrió las 500 Millas de Indianápolis.
Del videojuego a las dunas
"Una máquina concebida sin límites". Así presentó Aston Martin Racing al Dreadnought en Instagram. La marca lo imaginó como un vehículo militar digital para Call of Duty: Modern Warfare 4 y Prodrive lo convirtió en un prototipo de competición. La firma británica también estará a cargo de las tres unidades durante el Dakar.
Prodrive llega con el antecedente del Dacia Sandrider, un auto que diseñó y construyó y con el que el qatarí Nasser Al-Attiyah ganó el Dakar 2026.
Loeb y Moraes completan el equipo
Sébastien Loeb llega con nueve títulos mundiales de rally y una victoria que todavía busca. En el Dakar ganó 28 etapas y subió cinco veces al podio de la general, tres de ellas como segundo. En 2027 volverá a tener al belga Fabian Lurquin como navegante. Lurquin viene de ganar la edición 2026 junto a Al-Attiyah. Al explicar qué exige la prueba, el francés puso el acento en manejar los días difíciles y cuidar el auto hasta la llegada.
El brasileño Lucas Moraes manejará el tercer Dreadnought junto al español Pablo Moreno. Moraes fue tercero en su debut en el Dakar, en 2023, y en 2025 se consagró campeón mundial de rally raid, una temporada en la que también ganó en Portugal. Allí empezará su primera carrera con Aston Martin.
De Portugal a Marrakech
El Dakar 2027 abrirá el 9 de enero con el prólogo en Loulé-Faro, en el Algarve. Portugal también recibirá la primera etapa, el día 10. Las otras once se disputarán en Marruecos, con descanso en Agadir el 17 y llegada a Marrakech el 23.
La organización anunció 7.824 kilómetros de recorrido y 4.341 de especiales cronometradas para la 49.ª edición. La prueba abrirá el Mundial de Rally Raid y será el primer examen del Dreadnought.