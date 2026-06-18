Controversia en el paddock

ADUO: el mecanismo que sacude a la Fórmula 1 y enfrenta a Ferrari con Mercedes y Red Bull

Mientras Ferrari prepara una evolución de su motor para el GP de Austria, el sistema creado por la FIA para equilibrar el rendimiento de las unidades de potencia abrió un nuevo debate. Red Bull cuestiona los resultados preliminares y pidió una revisión.