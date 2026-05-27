Desde 2027

Gucci desembarca en la Fórmula 1 y se convierte en socio principal de Alpine

La escudería Alpine anunció un acuerdo histórico con la firma italiana Gucci, que se convertirá en patrocinador principal del equipo a partir de la temporada 2027 de Fórmula 1. La alianza marcará el desembarco de una casa de moda de lujo como title partner de una escudería de la máxima categoría y dará origen a una nueva identidad comercial bajo el nombre Gucci Racing Alpine Formula One Team.