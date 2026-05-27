La Fórmula 1 continúa ampliando sus fronteras comerciales y culturales. En una de las alianzas más llamativas de los últimos años, Alpine confirmó que la reconocida firma italiana Gucci se convertirá en su patrocinador principal a partir de la temporada 2027, en un acuerdo que unirá al automovilismo de elite con una de las marcas más prestigiosas de la industria de la moda.
Gucci desembarca en la Fórmula 1 y se convierte en socio principal de Alpine
La escudería Alpine anunció un acuerdo histórico con la firma italiana Gucci, que se convertirá en patrocinador principal del equipo a partir de la temporada 2027 de Fórmula 1. La alianza marcará el desembarco de una casa de moda de lujo como title partner de una escudería de la máxima categoría y dará origen a una nueva identidad comercial bajo el nombre Gucci Racing Alpine Formula One Team.
La escudería francesa, donde actualmente compite el argentino Franco Colapinto, adoptará una nueva denominación oficial y pasará a llamarse Gucci Racing Alpine Formula One Team, en lo que representa un movimiento estratégico de gran impacto para ambas partes.
La operación refleja una tendencia cada vez más visible dentro de la Fórmula 1: la llegada de marcas globales que buscan aprovechar el crecimiento de la categoría y su capacidad para conectar con nuevas audiencias alrededor del mundo.
Una alianza inédita entre la moda de lujo y la máxima categoría
El acuerdo convierte a Gucci en la primera casa de moda de lujo en asumir el rol de patrocinador principal de un equipo de Fórmula 1.
La asociación irá más allá de la presencia de la marca en los monoplazas. Ambas compañías lanzarán Gucci Racing, una nueva plataforma comercial y de experiencias que buscará combinar el universo del lujo con los valores que caracterizan al deporte motor de alto rendimiento, como la precisión, la innovación, la disciplina y la excelencia.
Además, Alpine incorporará elementos visuales inspirados en la identidad de Gucci, lo que implicará una transformación estética del equipo tanto en los autos como en diferentes áreas de comunicación y marketing.
Desde la firma italiana destacaron que la Fórmula 1 se ha convertido en uno de los escenarios deportivos con mayor crecimiento a nivel global, especialmente entre públicos jóvenes y consumidores de alto poder adquisitivo, un segmento clave para la estrategia internacional de la marca.
El crecimiento de la Fórmula 1 atrae a las grandes marcas globales
La llegada de Gucci se produce en un contexto de expansión sin precedentes para la Fórmula 1.
En los últimos años, la categoría logró ampliar significativamente su alcance global gracias a nuevas audiencias, una mayor presencia digital y el crecimiento de mercados estratégicos en América, Asia y Medio Oriente.
Este fenómeno convirtió a la F1 en una plataforma atractiva para compañías que tradicionalmente estaban alejadas del automovilismo, especialmente firmas vinculadas al lujo, la moda, la tecnología y el entretenimiento.
Para Gucci, la asociación representa una oportunidad para fortalecer su presencia en un entorno donde convergen exclusividad, innovación y alcance internacional.
Desde la compañía señalaron que la Fórmula 1 encarna una combinación única de rendimiento deportivo, cultura y proyección global, elementos que encajan con la visión de futuro de la marca.
Alpine busca consolidar su crecimiento deportivo y comercial
Del lado de Alpine, el acuerdo es interpretado como una señal del fortalecimiento de la estructura deportiva y comercial del equipo.
El asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, destacó que la incorporación de una marca de la magnitud de Gucci refleja la confianza que despierta el proyecto de Alpine y el crecimiento que viene mostrando la organización dentro de la categoría.
La alianza también fue celebrada por la conducción de Renault Group, que considera a la Fórmula 1 una herramienta estratégica para potenciar el posicionamiento global de Alpine como marca deportiva.
En ese sentido, el CEO del grupo, François Provost, remarcó que la máxima categoría del automovilismo continúa siendo una de las plataformas más influyentes del deporte mundial y un canal fundamental para conectar con nuevas generaciones de consumidores.
Con este acuerdo, Alpine no sólo suma un respaldo económico de gran relevancia, sino que también incorpora a uno de los nombres más reconocidos de la industria del lujo. A partir de 2027, la escudería francesa iniciará una nueva etapa bajo una identidad renovada, en una asociación que promete convertirse en una de las más impactantes y comentadas de la Fórmula 1 moderna.