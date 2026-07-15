La incertidumbre continúa rodeando al calendario 2026 de la Fórmula 1. Después de la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita al comienzo de la temporada debido al conflicto en Medio Oriente, la categoría sigue evaluando distintos escenarios para completar las 22 carreras previstas en el campeonato.
La Fórmula 1 sigue de cerca el conflicto en Medio Oriente y mantiene en revisión el calendario 2026
Tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita al comienzo de la temporada, la categoría analiza alternativas para completar las 22 carreras previstas. Mientras pierde fuerza la opción de recuperar Baréin en octubre, Qatar y Abu Dabi también permanecen bajo observación
Durante los últimos meses, Liberty Media trabajó sobre la posibilidad de recuperar al menos una de las competencias suspendidas. El escenario más firme contemplaba reprogramar el Gran Premio de Baréin para el primer fin de semana de octubre, una solución que permitía reincorporar la carrera sin modificar el resto del calendario.
Sin embargo, la nueva escalada del conflicto volvió a alterar esos planes. Según publicaron medios italianos especializados, la posibilidad de disputar la competencia en octubre perdió fuerza luego de los recientes acontecimientos en la región, que incluyeron una nueva ofensiva de Estados Unidos sobre territorio iraní y la posterior respuesta de Teherán contra bases militares estadounidenses ubicadas en Jordania, Baréin y Kuwait.
Por el momento, desde la Fórmula 1 mantienen una postura de cautela. Un portavoz del campeonato aseguró que la categoría continúa "monitoreando y evaluando la situación", sin brindar precisiones sobre cuándo podría adoptarse una decisión definitiva.
Las alternativas que analiza la Fórmula 1
Ante este escenario, Liberty Media continúa evaluando diferentes alternativas para mantener el número de competencias previsto para esta temporada.
Entre las posibilidades que trascendieron aparece la realización de una doble fecha en Bakú o Singapur, una solución que permitiría conservar las 22 carreras sin incorporar nuevos circuitos al calendario.
También fueron mencionados otros escenarios como Turquía o el regreso de circuitos europeos que ya formaron parte del campeonato, entre ellos Portimão e Imola. Sin embargo, esas opciones aparecen hoy como más complejas debido a la planificación logística de la recta final del campeonato.
La logística, un desafío tan importante como la seguridad
Más allá de la evolución del conflicto, reorganizar el calendario representa un desafío de enorme magnitud para la Fórmula 1.
Cada Gran Premio implica trasladar cientos de toneladas de equipamiento, coordinar el viaje de los diez equipos, proveedores, personal técnico, operadores televisivos y las estructuras de hospitalidad que acompañan al campeonato durante toda la temporada.
Por ese motivo, cuanto más se demore una decisión, menor será el margen para reorganizar la parte final del calendario, especialmente cuando los equipos ya tienen planificada toda la logística de la gira transoceánica.
A ello se suma el aspecto comercial. Liberty Media busca mantener un campeonato de 22 Grandes Premios, ya que esa cantidad de competencias forma parte de los compromisos asumidos con promotores, patrocinadores y operadores de televisión.
Qatar y Abu Dabi, bajo seguimiento
La incertidumbre ya no alcanza únicamente a las competencias suspendidas al comienzo del año.
El calendario prevé cerrar la temporada con un triplete integrado por Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, dos carreras que también permanecen bajo seguimiento debido a la situación en Oriente Medio.
De acuerdo con distintas informaciones publicadas en Europa, Liberty Media dispone todavía de algunas semanas para definir el cierre del campeonato, aunque la planificación logística obliga a tomar una decisión antes del receso de verano europeo para evitar complicaciones en la organización de la etapa final de la temporada.
El antecedente del WEC
La preocupación también comenzó a reflejarse en otras categorías internacionales.
Durante las 6 Horas de São Paulo, el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) presentó a los equipos un plan de contingencia que contempla reemplazar, en caso de ser necesario, las competencias previstas en Qatar y Baréin por carreras en Barcelona y Monza.
La propuesta todavía debe ser ratificada por el Consejo Mundial del Motor de la FIA, aunque refleja que el conflicto en Medio Oriente obliga a los principales campeonatos internacionales a trabajar sobre planes alternativos.
Mientras tanto, la Fórmula 1 continúa evaluando todos los escenarios posibles. El objetivo sigue siendo completar un calendario de 22 Grandes Premios, pero las decisiones finales dependerán de la evolución de la situación geopolítica en las próximas semanas.