El Litoral en Bélgica

La Fórmula 1 sigue de cerca el conflicto en Medio Oriente y mantiene en revisión el calendario 2026

Tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita al comienzo de la temporada, la categoría analiza alternativas para completar las 22 carreras previstas. Mientras pierde fuerza la opción de recuperar Baréin en octubre, Qatar y Abu Dabi también permanecen bajo observación